Việt Nam-Thái Lan chia điểm kịch tính ở trận khai mạc U17 nữ châu Á 2026

Trận khai mạc vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan đã khép lại với kết quả hòa 2-2 kịch tính.

Nguyễn Thị Thanh Lâm tỏa sáng với pha lập công ở phút bù giờ giúp U17 nữ Việt Nam khiến đối thủ phải chia điểm dù hai lần bị dẫn trước.

Kết quả này không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn là minh chứng cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các cô gái trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Okiyama Masahiko.

Bước vào trận đấu mở màn, cả U17 nữ Việt Nam và U17 Thái Lan đều thể hiện sự quyết tâm giành chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua tranh vé tứ kết cũng như hướng đến suất dự World Cup.

Điều này khiến cho trận cầu diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống "ăn miếng, trả miếng" được hai đội tạo ra, trước khi liên tiếp xuất hiện bàn thắng.

Phút 27, từ tình huống tổ chức tấn công nhanh, Miricah có cơ hội tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao, mở tỷ số 1-0 cho U17 nữ Thái Lan.

Bàn thua buộc U17 nữ Việt Nam phải đẩy cao tốc độ của trận đấu. Các học trò của ông Okiyama Masahiko phối hợp các miếng đánh biên và trung lộ khá ấn tượng.

Phút 35, U17 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngay vạch 16m30. Từ chấm đá phạt, Phan Thị Thu Phương thực hiện cú cứa lòng vào góc cao ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

Tuy nhiên, niềm vui của U17 nữ Việt Nam chỉ diễn ra 2 phút trước khi Thidawan Wangchin dứt điểm cận thành đưa U17 nữ Thái Lan lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, ông Okiyama Masahiko đã có những sự điều chỉnh nhân sự, qua đó giúp U17 nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn để nắm thế chủ động.

U17 nữ Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng phải đến phút bù giờ mới lại có dịp được ăn mừng.

Phút 90+1, từ tình huống tấn công bên cánh trái, Ngọc Ánh vượt qua hàng thủ đối phương rồi thực hiện đường chuyền để Thanh Lâm dứt điểm 1 chạm ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam.

Trận hòa kịch tính này giúp cả U17 nữ Việt Nam có điểm số đầu tiên, để hy vọng có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Sau trận đấu với U17 nữ Thái Lan, U17 nữ Việt Nam sẽ có ba ngày để chuẩn bị cho màn chạm trán chủ nhà U17 nữ Trung Quốc vào ngày 4/5. Đây được xem là thách thức lớn nhất mà đoàn quân của ông Okiyama Masahiko phải đối mặt ở vòng bảng.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 có sự góp mặt của 12 đội tuyển, được chia vào 3 bảng đấu. 6 đội bóng nhất nhì các bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt sẽ giành quyền đi tiếp.

Điều này giúp cho U17 nữ Việt Nam thêm nhiều cơ hội để giành quyền đi tiếp nếu như chúng ta có được kết quả tốt trước chủ nhà Trung Quốc.

Đáng chú ý, tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, 4 đội tuyển lọt vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 Women’s World Cup 2026 tại Maroc./.

