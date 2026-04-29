U17 nữ Việt Nam đương đầu giá rét, sẵn sàng chạm trán U17 nữ Thái Lan

Chiều 29/4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Tô Châu (Trung Quốc) sau khi đặt chân tới địa điểm tổ chức vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026

Buổi tập của U17 nữ Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi nhiệt độ tại Tô Châu chỉ khoảng 11 độ C và có mưa, gây không ít khó khăn cho quá trình tập luyện.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh phù hợp về khối lượng vận động, đồng thời chú trọng các biện pháp giữ ấm cơ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và tránh chấn thương cho các cầu thủ.

“Tôi cũng hơi lo lắng vì ở đây khá lạnh. Bây giờ điều quan trọng là làm quen và giữ gìn sức khỏe của từng bạn. Đây là yếu tố cơ bản,” huấn luyện viên Okiyama Masahiko bày tỏ sự lo lắng về yếu tố thời tiết khi Tô Châu đang trong giai đoạn khá lạnh.

Theo kế hoạch, ngày 30/4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập tiếp theo để hoàn thiện chiến thuật và làm quen khung giờ thi đấu.

Tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Thái Lan và U17 nữ Myanmar. Bảng đấu được nhận định không dễ dàng khi mà cả ba đối thủ đều sở hữu nền tảng đào tạo trẻ tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Nhận định về các đối thủ, vị chiến lược gia người Nhật Bản đánh giá: "Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đều là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, và sau đó mục tiêu cao nhất là giành vé dự World Cup. Những điều cần thiết thì toàn đội đã chuẩn bị khá tốt rồi."

U17 nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện để giành kết quả tốt nhất. (Nguồn: VFF)

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 bằng màn chạm trán U17 nữ Thái Lan vào lúc 14g30 ngày 1/5 (theo giờ Việt Nam).

Đây được dự báo là thử thách lớn, đồng thời cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng của đội tuyển.

Ba ngày sau trận ra quân, vào lúc 18g30 ngày 4/5, U17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U17 nữ Trung Quốc - đội bóng được đánh giá mạnh nhất của bảng B.

Hành trình tại vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko sẽ khép lại bằng màn so tài với U17 Myanmar vào lúc 18g30 ngày 7/5.

Mặc dù phải đối đầu các đối thủ mạnh, đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn để quyết hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng và xa hơn là trở thành một trong 4 đội bóng xuất sắc nhất giải, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026.

Theo kế hoạch, vòng chung kết giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 1-17/5, với sự góp mặt của 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục.

So với các kỳ trước, giải đấu năm nay được mở rộng từ 8 lên 12 đội, đánh dấu bước phát triển mới của sân chơi trẻ danh giá nhất bóng đá nữ châu Á. Đây cũng là lần thứ 10 giải được tổ chức, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

12 đội tuyển được chia vào 3 bảng, cạnh tranh lấy 8 vé vào tứ kết, tức mỗi bảng lấy 2 đội nhất, nhì. Hai suất tứ kết còn lại thuộc về 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Bảng A gồm có Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Bảng B có sự góp mặt của Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Liban; trong khi các đội Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa rơi vào bảng C.

Theo điều lệ giải đấu, 4 đội tuyển lọt vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 Women’s World Cup 2026 tại Maroc. Điều này khiến tính cạnh tranh của giải đấu trở nên khốc liệt hơn, bởi mỗi trận đấu không chỉ mang ý nghĩa thứ hạng mà còn mở ra cơ hội chạm tay tới sân chơi thế giới./.

