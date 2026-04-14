Khán giả Việt Nam xem trực tiếp World Cup 2026 ở đâu, trên kênh nào?

FIFA World Cup 2026 được đánh giá là kỳ đại hội lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu, sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí sôi động trên toàn cầu, khi quy mô mở rộng giúp nhiều đội tuyển có cơ hội góp mặt và cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Để đáp ứng nhu cầu của khán giả Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) mới đây đã chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026TM tại Việt Nam.

VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam là đơn vị phát sóng chính thức của FIFA, sở hữu hệ thống quyền truyền thông toàn diện đối với FIFA World Cup 2026 trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm Quyền truyền hình trên mọi hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV; Quyền phát thanh; Quyền trên hạ tầng di động và Internet (bao gồm trên nền tảng mạng xã hội); Quyền trình chiếu công cộng.

Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông của FIFA, Jean-Christophe Petit, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả.”

Trên nền tảng số, VTV mang đến trải nghiệm đa nền tảng bao gồm: xem trực tiếp, xem lại và video theo yêu cầu, các chương trình đồng hành phù hợp với định dạng xem trên nền tảng số. Nội dung được phân phối trên các nền tảng internet và thiết bị di động, đồng thời mở rộng trên hệ sinh thái mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA.

Điều này đồng nghĩa rằng người hâm mộ có thể theo dõi miễn phí các trận đấu ở giải đấu bóng đá số một hành tinh trên nhiều nền tảng khác nhau.

Bên cạnh đó, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, có quyền tổ chức hoặc cấp phép cho bên thứ ba tổ chức các sự kiện xem bóng đá như khu vực fan zone, tại nhà hàng, rạp chiếu phim, địa điểm công cộng.

“VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026 sôi động trên đa nền tảng. Với hệ thống sản xuất và phát sóng hiện đại, cùng kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm Sống trọn FIFA World Cup cùng VTV,” ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Danh sách 48 đội tuyển dự World Cup 2026

Trước đó, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 48 đội tuyển tham dự.

Mỹ, Mexico và Canada là ba đội đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup 2026.

Ngoài ba đội tuyển này, khu vực CONCACAF còn ba đội khác góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay là Panama, Curacao, Haiti.

Các bảng đấu tại World Cup 2026.

Châu Á có 9 đại diện gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia và Iraq. Châu Đại Dương có 1 đội tuyển tham dự là New Zealand.

Khu vực Nam Mỹ sẽ có 6 đội tuyển tham dự giải đấu gồm đương kim vô địch Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.

16 đội từ châu Âu gồm Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Bosnia, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc và Thụy Điển.

Châu Phi có 10 đội tuyển gồm Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi, Tunisia và CHDC Congo.

48 đội được chia vào 12 bảng đấu. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng knock-out 32 đội.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6/2026-19/7/2026. Trận mở màn sẽ là cuộc chạm trán giữa Mexico và Nam Phi trên sân vận động Azteca./.

World Cup 2026: FIFA gây tranh cãi khi tăng mạnh giá vé trận chung kết Trong thư ngày 10/3, 69 nghị sỹ Dân chủ Mỹ cho rằng cách làm này đi ngược mục tiêu phổ cập bóng đá và có thể khiến World Cup 2026 trở thành kỳ giải đắt đỏ, khó tiếp cận nhất.