Kết quả vòng 18 V-League: Đình Bắc ghi bàn, Công an Hà Nội vẫn “rơi” chiến thắng

Tối 12/4, ba cặp đấu muộn của vòng 18 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã diễn ra, trong đó đáng chú ý là trận đấu chênh lệch giữa hai đội bóng ở hai đầu của bảng xếp hạng - đội đầu bảng Công an Hà Nội làm khách trên sân của đội cuối bảng PVF-CAND.

Đúng như dự đoán, Công an Hà Nội chỉ mất hơn 10 phút để có được bàn thắng mở tỷ số do công của ngôi sao trẻ Đình Bắc. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp "Bắc Còi" ghi bàn ở V-League.

Dù vậy ở những phút sau đó, đội bóng nằm ở đáy bảng xếp hạng PVF-CAND đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và có được bàn gỡ hòa, cũng do công của một ngôi sao U23 Việt Nam khác là tiền vệ Xuân Bắc ở phút thứ 53.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên đến hết trận. Với 1 điểm quý giá trước Công an Hà Nội, PVF-CAND tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng khi có được 13 điểm, hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm.

Với Công an Hà Nội, trận hòa 1-1 khiến đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking bị các đối thủ như Thể Công-Viettel, Hà Nội FC và Ninh Bình FC (đều thắng ở vòng đấu này) thu hẹp cách biệt. Tuy nhiên khoảng cách 7 điểm vẫn là tương đối an toàn với Quang Hải và các đồng đội.

Những quyết định của các vị trọng tài trở thành tâm điểm chú ý ở vòng đấu thứ 18. Trên sân Thiên Trường, trọng tài Nguyễn Trung Kiên từ chối cho Thép Xanh Nam Định được hưởng phạt đền trong tình huống Xuân Son cho rằng mình bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Quyết định này khiến Nam Định sau cùng phải nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tại sân Hàng Đẫy, trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu đã rút thẻ đỏ với trung vệ Thành Chung của Hà Nội FC, sau khi xác định cầu thủ này ngăn cản một tình huống đối mặt của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, vị trọng tài này quyết định "bẻ còi" và cho Hà Nội FC... được hưởng một quả đá phạt.

Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Mạnh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không giấu được sự thất vọng, khẳng định rằng nếu trận đấu này là một vị trọng tài khác cầm còi, đội bóng của ông đã không phải nhận thất bại đậm với tỷ số 0-3.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) thất vọng sau khi trọng tài Ngô Duy Lân 'bẻ còi' ở trận đấu với Hà Nội FC. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng phải nhận án phạt nặng từ trọng tài ở vòng đấu này còn có trường hợp của huấn luyện viên Popov, "thuyền trưởng" của câu lạc bộ Thể Công-Viettel đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, sau khi có những phản ứng quyết liệt với các quyết định của "vị vua áo đen" trong chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa.

Ở các cặp đấu còn lại, Hải Phòng giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trên sân nhà trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi trận derby miền Trung giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ./.

Bảng xếp hạng sau vòng 18 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

