Kết quả chi tiết lượt đi vòng tứ kết Champions League

Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid là những đội đang có lợi thế lớn sau khi giành được chiến thắng ngay trên sân khách ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Huy Khánh
Atletico đang là đội có lợi thế lớn nhất sau khi thắng 2-0 trên sân Barcelona. (Nguồn: Getty Images)
Lượt đi vòng tứ kết Champions League mùa này đã khép lại với lợi thế phần lớn thuộc về các đội khách khi có 3/4 đội giành chiến thắng.

Ở trận cầu tâm điểm, Bayern Munich đã giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu.

Bộ đôi Luis Diaz và Harry Kane tiếp tục đóng vai người hùng để mang chiến thắng và lợi thế lớn về cho Hùm xám xứ Bavaria.

Bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappé là người lập công để níu kéo hy vọng cho đội nhà Real Madrid trước chuyến làm khách trên đất Đức.

Arsenal cũng giành được lợi thế với chiến thắng 1-0 trên sân của Sporting bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Kai Havertz.

Tại thánh địa Nou Camp, Barcelona được đánh giá cao hơn song đã phải nhận trái đắng khi để thua 0-2 trước Atletico Madrid.

Julián Álvarez và Alexander Sørloth thay nhau tỏa sáng để mang lợi thế lớn về cho Atletico trước cuộc đón tiếp đối thủ trên sân nhà ở lượt về.

Ở trận đấu còn lại, Paris Saint-Germain là đội chủ nhà duy nhất giành được chiến thắng ở lượt đi khi vượt qua Liverpool 2-0, bằng các bàn thắng của Desire Doue và Khvicha Kvaratskhelia.

Kết quả chi tiết lượt đi tứ kết Champions League

Real Madrid-Bayern Munich 1-2
Kylian Mbappé 74 - Luis Diaz 41, Harry Kane 46

Sporting-Arsenal 0-1
Kai Havertz 90+1

Barcelona-Atletico Madrid 0-2
Julián Álvarez 45, Alexander Sørloth 70

PSG-Liverpool 2-0
Desire Doue 11, Khvicha Kvaratskhelia 65

(Vietnam+)
