Thắng đậm Timor Leste, Việt Nam chắc vé vào bán kết giải Futsal Đông Nam Á

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã nắm chắc vé vào bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi có chiến thắng đậm 7-1 trước Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Tuyển Futsal Việt Nam (áo trắng) thắng đậm trước Timor Leste. (Nguồn: VFF)
Sau màn ra quân thuận lợi, đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng đậm 7-1 trước Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Ở trận này, "các chiến binh Sao vàng" không quá khó khăn để tạo thế trận áp đảo, trước khi tạo nên "cơn mưa bàn thắng."

Ngay trong hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi có 4 lần làm tung lưới Timor Leste do công Từ Quang Minh, Thịnh Phát, Nguyễn Đa Hải, Trần Quang Nguyên.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm ba bàn thắng nữa của Đinh Công Viên, Công Đại và Thạc Hiếu để dẫn 7-0.

Cuối trận, Timor Leste mới có bàn thắng danh dự của Joel Fernandes, qua đó khép lại cuộc chạm trán với chiến thắng đậm 7-1 nghiêng về Việt Nam.

Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +10 sau hai lượt trận, để nắm chắc vé vào bán kết.

Ở lượt cuối, Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Thái Lan trong trận cầu mang tính quyết định đội nào giành ngôi nhất bảng A.

Trước đó, bảng B đã sớm ngã ngũ với hai tấm vé thẳng tiến vào bán kết thuộc về Indonesia và Australia.

Nhà đương kim vô địch Indonesia chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Malaysia nhờ pha lập công của Sulistyo.

Trong khi đó, Australia giành chiến thắng đậm 13-1 trước Brunei để vượt qua Indonesia, chiếm ngôi đầu bảng B.

Australia và Indonesia cùng có 6 điểm sau hai lượt trận. Trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ mang tính quyết định ngôi đầu bảng B chung cuộc./.

(Vietnam+)
