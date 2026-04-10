Việt Nam đối đầu đương kim vô địch, tranh vé chung kết Futsal Đông Nam Á

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải Futsal Đông Nam Á 2026 bằng màn chạm trán Indonesia ở bán kết.

Trận đấu giữa Futsal Việt Nam và Futsal Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay (10/4) tại nhà thi đấu Nonthaburi.

Đây được xem là thử thách không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi khi đối thủ chính là đương kim vô địch của giải đấu.

Indonesia hiện cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng - toàn thắng ở ba trận đấu ở bảng B trước các đối thủ Brunei, Malaysia và Australia.

Tuy nhiên, "các chiến binh Sao vàng" buộc phải hạ bệ nhà đương kim vô địch nếu như muốn góp mặt ở trận đấu cuối cùng và tiến xa hơn là lần đầu tiên bước lên ngôi vương.

Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với đội tuyển futsal Việt Nam.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi nói: "Đội tuyển Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại."

"Huấn luyện viên Hector Souto cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy," nhà cầm quân người Argentina chia sẻ.

Mặc dù đánh giá cao đối thủ song huấn luyện viên Diego Giustozzi cũng tự tin khẳng định đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với nhà đương kim vô địch.

"Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi," ông nói.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Indonesia Hector Souto cũng đưa ra những nhận định đáng chú ý liên quan đến công tác điều hành trận đấu, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VS) từ vòng bán kết.

Ông Hector Souto cho rằng các trận đấu có cường độ cao như cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng bảng đã xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp quyết liệt, trong đó một số pha bóng chưa được quan sát đầy đủ.

"Tôi hy vọng việc áp dụng VS sẽ giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn. Nếu được sử dụng hiệu quả, công nghệ này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều hành và đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu phát triển futsal Đông Nam Á theo hướng chuyên nghiệp hơn," huấn luyện viên Hector Souto bày tỏ.

Về điều này, huấn luyện viên Diego Giustozzi đồng tình với những quan điểm trên và hy vọng futsal Đông Nam Á sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, chủ nhà Thái Lan sẽ đối đầu Australia để tranh tấm vé chung kết còn lại.

Tại giải đấu năm nay, Thái Lan đã toàn thắng cả ba trận và thể hiện rõ quyết tâm đòi lại ngôi vương từ tay Indonesia./.

