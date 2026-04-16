Vòng 19 V-League 2025/26: Nóng bỏng cuộc đua trụ hạng

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đã đi qua hơn 2/3 chặng đường và những cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất.

Ở vòng đấu 19, nhóm những đội cuối bảng như SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, Đông Á Thanh Hóa hay Hoàng Anh Gia Lai đều sẽ có những trận đấu được dự báo gặp nhiều khó khăn.

Thử thách cho đội cuối bảng SHB Đà Nẵng (12 điểm) ở vòng đấu này là màn tiếp đón nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (24 điểm, xếp thứ 7).

Sau thất bại tối thiểu trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước, đội bóng sông Hàn đã bị đẩy xuống cuối bảng và đang rất "khát" điểm để tiếp tục cuộc đua với các đội xếp trên.

Tuy nhiên, Thép Xanh Nam Định cũng vừa nhận thất bại ở vòng trước và thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đang quyết tâm tìm lại mạch thắng. SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà, nhưng cũng gặp bất lợi về lực lượng khi thiếu vắng bộ đôi Lê Vũ Quốc Nhật và Võ Nguyên Hoàng do án treo giò.

Trong khi đó, thử thách với đội xếp áp chót là PVF-CAND (13 điểm) được dự báo còn khó khăn hơn khi phải hành quân đến sân của đội trong top 3 là Ninh Bình FC (34 điểm).

PVF-CAND vừa bất ngờ giành được 1 điểm trước đội đầu bảng Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, tuy nhiên nhiệm vụ giành điểm trên sân Ninh Bình sẽ khó khăn gấp bội, đặc biệt khi Hoàng Đức và các đồng đội đang dần lấy lại phong độ với 2 chiến thắng liên tiếp.

PVF-CAND vừa cầm hòa đội đầu bảng Công an Hà Nội với tỷ số 1-1.

Hoàng Anh Gia Lai (18 điểm, xếp thứ 11) sau chiến thắng bất ngờ trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước sẽ có chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy để chạm trán đội nhì bảng Thể Công-Viettel (38 điểm).

Ở lượt đi, đội bóng phố núi Pleiku đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Việc Thể Công không có sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên Popov ở vòng đấu này (nhận án phạt từ Ban Tổ chức) là cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai tạo ra bất ngờ trên sân Hàng Đẫy.

Đông Á Thanh Hóa (16 điểm, xếp thứ 12) sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Sông Lam Nghệ An (23 điểm, xếp thứ 8).

Nhiệm vụ giành điểm của "những chiến binh Lam Sơn" sẽ không dễ dàng khi thiếu vắng đến 3 trụ cột là thủ quân Doãn Ngọc Tân, tiền vệ Đoàn Ngọc Hà và cầu thủ Lào Damoth ThongKhamsavath, trong khi Sông Lam Nghệ An đang đạt phong độ cao với 4 chiến thắng ở 6 vòng gần nhất.

Hai đại diện của Thủ đô đều sẽ có những cuộc chạm trán với các đội bóng của Thành phố Hồ Chí Minh: Hà Nội FC (30 điểm, xếp thứ 4) trên sân nhà Hàng Đẫy sẽ tiếp đón đội khách Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (19 điểm, xếp thứ 10), trong khi Công an Hà Nội (45 điểm) có trận derby trên sân Bình Dương với chủ nhà Công an Thành phố Hồ Chí Minh (26 điểm, xếp thứ 6).

Trận đấu còn lại trên sân Hà Tĩnh là cuộc đấu giữa hai đội bóng đang có phong độ trái ngược - chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (toàn thua 3 vòng gần nhất) đối đầu với đội bóng đang có phong độ cao là Hải Phòng (thắng và giữ sạch lưới ở 2 vòng gần nhất)./.

