Vòng 17 V-League: Hà Nội FC và Thể Công 'sa lầy,' Công an Hà Nội tạo cách biệt 9 điểm

Tối 5/4, bốn cặp đấu của vòng 17 Giải Vô địch Quốc gia 2025/26 đã khép lại, trong đó đáng chú ý là những kết quả trái ngược của hai đội bóng đang nằm trong top 3 là Thể Công-Viettel và Ninh Bình FC.

Hành quân đến sân Vinh của Sông Lam Nghệ An với mục tiêu "trả nợ" trận thua ở lượt đi, tuy nhiên Thể Công-Viettel sớm phải nhận "gáo nước lạnh" ngay ở phút thứ 8 khi hậu vệ Vương Văn Huy tận dụng sai lầm của Đinh Viết Tú để dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Việt, mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ.

Bị dẫn trước từ sớm, đoàn quân của huấn luyện viên Popov nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ thi đấu kỷ luật và quyết liệt của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Đến phút thứ 75, ngoại binh Lucao đánh đầu tung lưới Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng khi xác định trung vệ Kyle Colonna trước đó đã phạm lỗi với cầu thủ của đội chủ nhà.

Phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, những nỗ lực tấn công của đội khách mới được cụ thể hóa thành bàn thắng. Trung vệ Colonna "chuộc lỗi" với pha tranh chấp và chuyền bóng để Pedro Henrique đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho đội bóng áo lính.

Với sự can thiệp của VAR, trận đấu được bù giờ thêm 7 phút nhưng sau cùng không đội bóng nào tìm được bàn thắng quyết định. Trận đấu trên sân Vinh khép lại với kết quả hòa 1-1.

Trong khi đó, dù cũng phải làm khách khi hành quân đến sân Pleiku và cũng để đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vượt lên dẫn trước, nhưng Ninh Bình FC đã ngược dòng thành công với các pha lập công của Geovane và Lê Văn Thuận, qua đó ngắt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng ở đấu trường V-League.

Chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân Pleiku cũng giúp Ninh Bình FC gia tăng cách biệt lên thành 4 điểm với đội xếp sau là Hà Nội FC, bởi ở vòng đấu này, đại diện của Thủ đô đã phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trong chuyến làm khách đến "chảo lửa" Lạch Tray của chủ nhà Hải Phòng.

Chuỗi trận thăng hoa của Hà Nội FC (áo tím) bị chặn đứng trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Trong khi những đối thủ cạnh tranh liên tiếp "sảy chân," đội đầu bảng Công an Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu "giảm tốc" khi giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-1 trước SHB Đà Nẵng. Đáng chú ý, ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm là tiền đạo Đình Bắc cũng đã "mở tài khoản" ở sân chơi V-League với một cú đúp bàn thắng.

Trận thắng đậm trên sân Hàng Đẫy giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 44 điểm, nới rộng cách biệt lên thành 9 điểm với đội xếp thứ hai là Thể Công-Viettel.

Cũng giành thắng lợi tưng bừng với cách biệt 4 bàn ở vòng đấu này còn có Đông Á Thanh Hóa, đội bóng sau khi được bổ sung lực lượng đã bất ngờ đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số đậm 4-0.

Kết quả ấn tượng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp tạm thời tạo cách biệt với vị trí đá play-off trụ hạng lên thành 4 điểm và mở ra cơ hội trụ lại ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt.

Trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền đạo Xuân Son mang phong độ ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam về với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, với pha lập công trên chấm phạt đền, mở ra chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim vô địch.

Xuân Son ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở trận đấu còn lại của vòng 17, đội cuối bảng PVF-CAND "vất vả" giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước đội khách Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo Mạc Hồng Quân mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 40, trước khi thủ quân Thanh Nhàn tìm được bàn gỡ hòa cho PVF-CAND trong hiệp hai, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1./.

Bảng xếp hạng sau vòng 17 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

