Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/3: U23 Việt Nam đối đầu U23 Triều Tiên

Hôm nay (25/3), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 (Trung Quốc) khi có màn chạm trán với U23 Triều Tiên.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Việc tham gia giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

Trước khi bước vào giải đấu, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực.

“Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Thái Lan," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

“Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai,” ông nói.

Ngoài U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên, giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, ba ngày sau trận gặp U23 Triều Tiên, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ chạm trán U23 Thái Lan vào ngày 28/3.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khép lại giải đấu bằng trận đấu với đội chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 31/3./.

