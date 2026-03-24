HLV Đinh Hồng Vinh: “Giải CFA Team China 2026 là cơ hội xây dựng lứa U23 kế cận"

Sáng 24/3, quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh của đội tuyển U23 Việt Nam đã tham dự buổi họp báo trước thềm Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Phát biểu tại sự kiện, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh đội tuyển U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích trước mắt, mà hướng tới mục tiêu hoàn thiện lối chơi, tạo sự gắn kết lực lượng và xây dựng nền tảng cho các kế hoạch dài hạn của bóng đá Việt Nam.

"Mục tiêu chính của toàn đội ở giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực như U23 Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Thái Lan.

"Đội hình lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21," huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết.

Giải CFA Team China 2026 là cơ hội để những cầu thủ trẻ như Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007) cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu với những đối thủ mạnh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Tây An và có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Sáng nay 24/3, toàn đội đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An - địa điểm tổ chức các trận đấu của giải, qua đó giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, diễn ra lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày mai 25/3./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

