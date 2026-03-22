Đội tuyển U23 Việt Nam lên đường tham dự Giải CFA Team China 2026

Chiều nay 22/3, đội tuyển U23 Việt Nam với 34 thành viên - trong đó có 25 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của Quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, đã lên đường tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Ở đợt tập trung lần này, lực lượng đội có sự kết hợp giữa những gương mặt đã khẳng định được năng lực tại các đội tuyển trẻ thời gian qua cùng nhiều nhân tố mới giàu tiềm năng.

Thành phần đội U23 thể hiện xu hướng trẻ hóa rõ nét, với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007, phù hợp với kế hoạch dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhằm xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026, đặc biệt là Asian Games diễn ra vào tháng 9 tới.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

Theo lịch trình di chuyển, đội tuyển U23 Việt Nam bay chuyến Hà Nội - Quảng Châu, trước khi nối chuyến đến Tây An trong tối cùng ngày. Dự kiến, toàn đội sẽ có mặt tại Tây An rạng sáng 23/3 theo giờ địa phương, sau đó nhanh chóng ổn định nơi ở và bước vào buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi.

Tại Giải CFA Team China - Tây An 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (25/3), U23 Thái Lan (28/3) và chủ nhà U23 Trung Quốc (31/3).

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết, với sự góp mặt của những đối thủ rất chất lượng, giải đấu này được xem là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, hoàn thiện lực lượng hướng tới các mục tiêu trọng điểm của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

