Trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt tự tin chống bóng bổng ở Giải CFA Team China

Chiều nay 20/3, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục quá trình tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.

Trong danh sách những cầu thủ tiềm năng của thuộc lứa U21 được huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh triệu tập để kiểm tra phong độ, đáng chú ý có sự xuất hiện của trung vệ Đinh Quang Kiệt (câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) với chiều cao ấn tượng 1m95 - thông số thuộc hàng hiếm với cầu thủ Việt Nam.

"Em cảm thấy tự tin với khả năng chơi bóng bổng, và em cũng không ngại va chạm với các tiền đạo đối phương. Bản thân em cảm thấy chiều cao sẽ khiến sự linh hoạt của em phần nào bị hạn chế, do đó em đang nỗ lực để hoàn thiện hơn," trung vệ Đinh Quang Kiệt chia sẻ trước buổi tập chiều 20/3.

Ở giải đấu CFA Team China 2026 sắp tới, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với các đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, đội U23 Thái Lan và đội U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đinh Quang Kiệt cho biết bản thân cảm thấy tự tin khi ban huấn luyện đã có những phân tích và chỉ dẫn cho toàn đội.

"Đối với em, cả 3 đội tuyển ở giải đấu sắp tới đều là những đối thủ mạnh. Bọn em luôn sẵn sàng, không chỉ riêng em mà những thành viên khác cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Em nghĩ toàn đội sẽ thi đấu tốt hơn nếu trên sân các cầu thủ có thể phối hợp và hỗ trợ tốt cho nhau," Đinh Quang Kiệt nhấn mạnh.

Đinh Quang Kiệt (trái) có chiều cao vượt trội khi đứng cạnh cầu thủ Việt kiều Moric.

Cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai cũng khẳng định với lợi thế chiều cao, Đinh Quang Kiệt luôn sẵn sàng đảm nhận mọi vị trí trên sân: "Ở câu lạc bộ, những thời điểm cần thiết em vẫn lên để tham gia tấn công ở các tình huống cố định hoặc khi đội cần bàn thắng. Với em, huấn luyện viên yêu cầu em thi đấu ở vị trí nào thì em có thể đảm nhận vai trò ở vị trí đó."

Chia sẻ về trường hợp của người đồng đội ở câu lạc bộ là Trần Gia Bảo, Quang Kiệt cho biết dù chưa được triệu tập nhưng Gia Bảo vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực để có tên trong các đợt tập trung sắp tới.

"Em cũng thường xuyên nói chuyện và động viên Gia Bảo. Bảo vẫn luôn lạc quan và cố gắng. Em nghĩ trong thời gian sắp tới, với sự cố gắng của Gia Bảo thì chắc chắn em ấy sẽ có tên ở các đợt tập trung đội tuyển," Quang Kiệt chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), "thần đồng" Gia Bảo (sinh năm 2008, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) nằm trong kế hoạch của đội tuyển U19 Việt Nam, khi huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi dự kiến sẽ sàng lọc và bổ sung thêm cầu thủ sau đợt rà soát và đánh giá đội hình, trước khi công bố danh sách chính thức cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự giải vào ngày 23/3 tới./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026.

