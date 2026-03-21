Đỗ Hoàng Hên tự hào ngày đầu lên tuyển Việt Nam, háo hức tái hợp cùng Xuân Son

Chiều nay 21/3, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị cho 2 trận đấu trong đợt FIFA Days tháng 3/2026, lần lượt gặp đội tuyển Bangladesh (giao hữu, ngày 26/3) và đội tuyển Malaysia (lượt về Vòng loại Asian Cup 2027, ngày 31/3).

Sự chú ý ở đợt tập trung lần này đổ dồn vào tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo), chân sút đang đạt phong độ cao trong màu áo Hà Nội FC và là một trong những "sát thủ" hàng đầu của V-League những mùa giải gần đây.

Chia sẻ cảm xúc sau khi thỏa ước nguyện được hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên nhấn mạnh về tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam và cho biết bản thân đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

"Việt Nam như quê hương thứ hai của Hên vậy. Bây giờ khi có cơ hội được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, Hên cảm thấy vô cùng tự hào. Đối với Hên, thi đấu trong môi trường câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia đều có áp lực riêng, nhưng Hên cảm thấy tự tin và sẽ nỗ lực 100% khả năng để cùng đội tuyển giành được nhiều chiến thắng," chân sút nhập tịch bày tỏ.

Đỗ Hoàng Hên chia sẻ ngay khi nhận tin được góp mặt ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1994 đã lập tức báo tin với những người thân là mẹ và vợ của mình.

"Mẹ của Hên rất vui mừng khi biết tin, bởi mẹ biết Hên đã không ngừng để có được thành quả này. Hiện tại mẹ của Hên chưa thể đến sân để cổ vũ cho Hên, nhưng Hên hy vọng năm sau có thể đưa mẹ đến sân để theo dõi Hên thi đấu trong màu áo đội tuyển Việt Nam," tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC bộc bạch.

Sau khi gia nhập đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, Đỗ Hoàng Hên đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và được thi đấu ở sân chơi V-League theo dạng nội binh. Hên chia sẻ đã "hỏi bài" những đồng đội ở câu lạc bộ như Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Mạnh hay Thành Chung về kinh nghiệm để hòa nhập tốt nhất với lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên thoải mái thể hiện kỹ năng trong buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

"Mục tiêu của Hên không chỉ dừng lại ở việc góp mặt ở đợt tập trung lần này, mà Hên sẽ cố gắng duy trì một vị trí thường xuyên trong danh sách các đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Việt Nam," Hoàng Hên thể hiện quyết tâm cao độ trong lần đầu "ăn cơm tuyển."

Người hâm mộ đang đặt kỳ vọng vào màn tái hợp của Hoàng Hên và Xuân Son - lần này là trong màu áo đội tuyển Việt Nam, khi trước đó bộ đôi này từng tung hoành và reo rắc "ác mộng" cho nhiều hàng thủ ở V-League.

"Thật vui khi Hên một lần nữa được sát cánh cùng Xuân Son. Hên và Son đã thi đấu cùng nhau ở câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, và giờ một lần nữa tái ngộ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hên và Son sẽ nỗ lực thi đấu hết khả năng, trước mắt là cố gắng giành chiến thắng ở trận gặp Bangladesh, và sau đó là ở cuộc đối đầu với Malaysia," Hoàng Hên đặt mục tiêu cho màn ra mắt.

Chia sẻ thêm về trải nghiệm ở lần đầu lên tuyển, Hoàng Hên cho biết dù từng là "cặp bài trùng" trong màu áo Thép Xanh Nam Định, nhưng lần hội quân này Hoàng Hên được xếp sinh hoạt chung phòng cùng người đồng đội ở Hà Nội FC là Hai Long, trong khi Xuân Son sẽ cùng phòng với thủ thành Đặng Văn Lâm (Ninh Bình FC).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V-League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19 giờ ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3, trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027./.

