Xem trực tiếp trận U17 Việt Nam vs U17 Yemen trên kênh hay ứng dụng nào?

Sau chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào hành trình thử thách mới tại Vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026, giải đấu diễn ra từ ngày 5/5 đến 23/5/2026 tại Saudi Arabia.

Ở trận đấu mở màn bảng C, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ chạm trán đối thủ U17 Yemen vào lúc 20 giờ ngày 6/5 theo giờ địa phương (0 giờ ngày 7/5 giờ Việt Nam).

Dù trận đấu diễn ra vào khung giờ muộn, đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn dành sự quan tâm, sẵn sàng "tiếp lửa" cho đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland qua màn ảnh nhỏ.

Theo thông báo chính thức của đơn vị dịch vụ truyền hình trực tuyến TV360, toàn bộ các trận đấu thuộc Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên ứng dụng TV360.

Cụ thể, người hâm mộ có thể đăng ký gói cước TV360 tiêu chuẩn (gói Standard), với mức giá từ 19.000 đồng/7 ngày để theo dõi và đồng hành cùng những bước chạy của các tuyển thủ U17 Việt Nam tại giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia.

Bên cạnh kế hoạch phát sóng trực tiếp các trận đấu, ứng dụng TV360 sẽ cập nhật lịch thi đấu, thông tin bên lề cùng các nội dung liên quan qua các kênh truyền hình trực tuyến và nền tảng mạng xã hội, giúp người hâm mộ có thể theo dõi thông tin về giải đấu một cách đầy đủ và thuận tiện.

Ứng dụng TV360 phát sóng trực tiếp các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: FB)

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi là vòng loại trực tiếp tranh vé tham dự sân chơi U17 World Cup 2026, với tổng cộng 9 suất tham dự (hai đội đứng đầu mỗi bảng và đội chủ nhà Qatar).

Trong trường hợp đội chủ nhà Qatar vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Yemen vào ngày 7/5, đối đầu U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 trước khi bước vào lượt trận cuối gặp đối thủ U17 UAE vào ngày 14/5.

Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Nhắc lại bài học từ Vòng chung kết U17 châu Á 2025, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu.

"Ở giải đấu trước, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là 3 trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: Không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng," huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định trước thềm kỳ giải năm nay.

Đội tuyển U17 Việt Nam gấp rút hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, sáng nay 5/5, ông Cristiano Roland cùng các trợ lý hoàn thiện các nội dung chuyên môn để buổi chiều cùng ngày, toàn đội U17 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm trận ra quân, hướng tới kết quả tốt nhất ở trận mở màn gặp đối thủ U17 Yemen./.

