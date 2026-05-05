Man City bất ngờ hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League

Bất ngờ lớn đã xảy ra khi Manchester City phải chia điểm trong trận hòa may mắn 3-3 trên sân của Everton ở trận đấu muộn vòng 35 Premier League.

Jérémy Doku sắm vai người hùng để níu giữ 1 điểm cho Man City với pha lập công gỡ hòa ở phút 90+7.

Tại Hill Dickinson, Doku cũng chính là người mở đầu cho cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng với bàn thắng mở tỷ số đội khách ở phút 43.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Everton đã vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp có 3 bàn thắng vào lưới Gianluigi Donnarumma để dẫn 3-1 trong vòng 13 phút, để vượt lên dẫn trước.

Trong tình cảnh khó khăn, đoàn quân của Pep Guardiola gia tăng sức ép và những nỗ lực đó đã mang về cho họ hai bàn thắng của Erling Haaland và Doku, qua đó tránh phải nhận thất bại.

Trận hòa này khiến Man City bất ngờ hụt hơi trước Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa giải này.

Đội chủ sân Etihad mới chỉ có trong tay 71 điểm, kém Pháo thủ đến 5 điểm. Man City đang thi đấu ít hơn nhưng cho dù thắng ở trận đá bù thì họ vẫn kém Arsenal 2 điểm.

Cũng ở loạt trận này, Chelsea gây thất vọng lớn khi để thua 1-3 trong cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Stamford Bridge.

Trận thua này chính thức khiến The Blues lỡ hẹn với đấu trường Champions League ở mùa tới. Chelsea đang có 48 điểm, kém top 5 đến 10 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại./.

