Xung đột Iran: Áp lực chi phí và chính trị "bủa vây" Tổng thống Trump

Sau hơn hai tháng nổ ra, xung đột giữa Mỹ và Iran đang đặt ra thách thức lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump. Chi phí quân sự được ước tính lên tới hàng chục tỷ USD, trong khi giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ. Trên chính trường, những bất đồng trong nội bộ Quốc hội cùng phản ứng thận trọng từ các đồng minh châu Âu khiến Washington rơi vào thế khó trong việc duy trì chiến dịch dài hạn. Dù Nhà Trắng khẳng định mục tiêu kiềm chế tham vọng hạt nhân của Tehran, song các tín hiệu đàm phán vẫn thiếu rõ ràng, thậm chí mâu thuẫn. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh áp lực gia tăng từ cả trong và ngoài nước, khả năng hai bên tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại vẫn hiện hữu, song thời điểm đạt được thỏa thuận còn bỏ ngỏ./.