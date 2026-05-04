U17 nữ châu Á 2026: Thua Trung Quốc, Việt Nam chờ quyết đấu Myanmar

Thua U17 nữ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội giành quyền vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026 nếu đánh bại U17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A.

U17 nữ Việt Nam thua 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc. (Nguồn: VFF)
Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực song vẫn phải nhận thất bại 0-3 trong cuộc đối đầu chủ nhà U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U17 nữ châu Á 2026.

Ju Zhitong (cú đúp) và Cheng Wandi là những người ghi bàn để mang chiến thắng về cho U17 nữ Trung Quốc ở trận đấu này.

Kết quả có phần may mắn cho U17 nữ Việt Nam khi mà đội chủ nhà nắm hoàn toàn thế trận nhưng chỉ tận dụng thành công ba cơ hội.

Trên sân Trung tâm Thể thao Bóng đá Thái Hồ (Tô Châu), U17 nữ Trung Quốc đã chủ động chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc buộc U17 nữ Việt Nam phải lùi sâu bên sân nhà để chống đỡ.

Trong khoảng 15 phút đầu, đội chủ nhà liên tục gây sức ép nhưng không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Trần Thị Cẩm My.

Tuy nhiên, khi thời gian bước sang phút 16, lưới của U17 nữ Việt Nam đã phải rung lên sau tình huống không chiến thành công của Ju Zhitong.

16 phút sau, Ju Zhitong tiếp tục điền tên mình lên bảng điện tử với tình huống băng vào dứt điểm quyết đoán sau đường tạt bóng của đồng đội, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Trung Quốc.

Sang hiệp 2, U17 nữ Trung Quốc vẫn là đội kiểm soát trận trước khi có bàn thắng gia tăng cách biệt xuất phát từ tình huống bóng bổng.

Phút 49, từ tình huống đá phạt góc, Cheng Wandi với thể hình vượt trội dễ dàng đánh bại hàng thủ Việt Nam, bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, U17 nữ Trung Quốc không ngừng gia tăng các tình huống tấn công nhưng các cầu thủ U17 nữ Việt Nam đã chơi kiên cường để không phải nhận thêm bàn thua.

Thất bại chung cuộc 3-0, đội tuyển U17 nữ Việt Nam vẫn chỉ có 1 điểm trong tay sau hai lượt trận, xếp thứ ba và vẫn còn nguyên hy vọng giành quyền đi tiếp.

Cánh cửa vào tứ kết sẽ rộng mở với đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko nếu U17 Việt Nam giành chiến thắng trong trận gặp U17 nữ Myanmar ở lượt cuối bảng A.

Ở trận đấu cùng bảng diễn ra trước đó, U17 nữ Thái Lan đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 nữ Myanmar, nhờ pha lập công của Miricah.

Như vậy, chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar, U17 nữ Việt Nam có 4 điểm và sẽ xếp vị trí thứ 2 chung cuộc nếu như U17 nữ Thái Lan thua cách biệt 4 bàn trở lên trước U17 nữ Trung Quốc.

Còn nếu trường hợp thắng Myanmar mà U17 Thái Lan thua ít hơn, U17 nữ Việt Nam sẽ đứng thứ 3 bảng A và cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp với đội xếp thứ ba hai bảng còn lại là rất lớn.

Trong khi đó, với chiến thắng 3-0 trước U17 nữ Việt Nam, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc có 6 điểm tuyệt đối (hiệu số +9), đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Với đẳng cấp vượt trội, U17 nữ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ kết thúc ở vị trí nhất bảng A và sẽ "dễ thở" ở tứ kết khi đối thủ chỉ là đội xếp thứ 3 bảng B hoặc C./.

(Vietnam+)
Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.