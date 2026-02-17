Sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên chúc Tết, đặt mục tiêu lên tuyển năm 2026

Lần đầu tiên được trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán với tư cách một công dân Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên kỳ vọng năm 2026 sẽ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Sau một năm thi đấu căng thẳng và mệt mỏi, Tết Nguyên đán là dịp để các cầu thủ có quãng nghỉ “xả hơi,” quây quần bên gia đình và người thân, cùng nhau trải nghiệm dư vị ngày Xuân.

Với phần đông những cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Việt Nam, dịp Tết là một trải nghiệm mới lạ và là cơ hội để khám phá những nét văn hóa độc đáo. Với tiền vệ Hendrio, hay còn được gọi với tên gọi mới là Đỗ Hoàng Hên, dịp Tết 2026 còn thêm phần đặc biệt hơn nữa.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Đỗ Hoàng Hên, khi tiền vệ sinh năm 1994 chính thức trở thành công dân Việt Nam, với việc hoàn tất thủ tục nhập tịch vào hồi tháng 10 năm 2025.

Sau thành công của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại kỳ AFF Cup 2024, người hâm mộ kỳ vọng Đỗ Hoàng Hên sẽ là ngôi sao nhập tịch tiếp theo tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam./.

