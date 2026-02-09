Premier League: Ngược dòng hạ Liverpool, Man City bám sát Arsenal

Manchester City đã ca khúc khải hoàn rời thánh địa Anfield với 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng ngược dòng kịch tính 2-1 trước Liverpool.

Erling Haaland trở thành người hùng với một kiến tạo và một bàn thắng để mang niềm vui trọn vẹn về cho The Citizens.

Kết quả này không chỉ giúp Manchester City lần đầu tiên đánh bại The Kop cả 2 lần trong một mùa giải sau 89 năm. Đây là lần đầu tiên, Man City thắng trên sân của Liverpool kể từ năm 2004.

Với cá nhân Haaland, anh cũng có lần đầu tiên ghi bàn tại Anfield kể từ khi gia nhập Man City năm 2022. Trước đó, chân sút người Na Uy này đã 3 lần thi đấu tại Anfield nhưng đều không thể lập công cho đội chủ sân Etihad.

Tại Anfield, trận đấu giữa Liverpool và Manchester City diễn ra hấp dẫn và khép lại với kịch bản vô cùng kịch tính.

Liverpool có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai ở phút 74 nhưng cuối cùng lại phải nhận "trái đắng."

Erling Haaland đã thi đấu bùng nổ trong phần còn lại của trận đấu để góp công lớn giúp Manchester City ngược dòng thành công.

Haaland chính là người kiến tạo để Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 84, trước khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m ở phút 90+3 để giúp Man City dẫn ngược 2-1.

Kịch tính của trận đấu tiếp tục đẩy lên cao trong quãng thời gian còn lại của trận đấu với những tranh cãi gay gắt.

Sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua từ chấm phạt đền, Alisson Becker bỏ khung thành để tham gia tấn công, tạo cơ hội cho Rayan Cherki dứt điểm đưa bóng đi từ từ vào lưới trống.

Tuy nhiên, trọng tài sau đó đã không công nhận bàn thắng đồng thời rút thẻ đỏ đối với Szoboszlai khi cho rằng tiền vệ này đã kéo ngã Erling Haaland ngay trước khi bóng đi vào lưới.

Quyết định này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, khi đoàn quân của Pep Guardiola rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn, nhưng có phần tiếc nuối dành cho Rayan Cherki.

Chia sẻ sau trận đấu, Haaland cho hay: "Trọng tài phải làm theo luật và tôi hiểu ông ấy không thể làm khác nhưng thực sự tôi chỉ muốn bàn thắng, hơn nữa Dominik bị treo giò 3 trận và thực lòng tôi không muốn điều đó xảy ra với anh ấy. Cho chúng tôi bàn thắng và bỏ qua thẻ đỏ là được. Tôi đã không chạm vào bóng vì muốn Cherki ghi bàn."

Giành chiến thắng kịch tính trước Liverpool, Manchester City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Sau 25 vòng đấu, Manchester City đang có trong tay 50 điểm, thu hẹp khoảng cách với Pháo thủ thành London xuống còn 6 điểm, qua đó hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn trong phần còn lại của mùa giải.

Bên kia chiến tuyến, thất bại ngay trên sân nhà khiến Liverpool đang cận kề ngày trở thành cựu vương Premier League hơn bao giờ hết.

The Kop hiện mới chỉ có trong tay 39 điểm, xếp thứ 6 và kém Arsenal đến 17 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa là khép lại.

Pep Guardiola nói gì sau chiến thắng?

Giành chiến thắng trước Liverpool, Manchester City duy trì khoảng cách kém 6 điểm so với Arsenal. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn cho rằng đó là khoảng cách lớn và đội bóng của ông cần phải cải thiện thêm.

"Chúng tôi kém 6 điểm. Đó là khoảng cách lớn, nhưng rất nhiều điều có thể xảy ra," vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói. "Tôi cảm giác rằng chỉ cải thiện một chút là chưa đủ để cạnh tranh với Arsenal. Chúng tôi phải bám sát họ, tạo áp lực liên tục và tận dụng nếu Arsenal mắc sai lầm. Chúng tôi còn trận gặp họ trên sân nhà và tất nhiên phải thắng."

"Với kinh nghiệm của tôi, 13 trận là thời gian rất dài. Giai đoạn nước rút này cực kỳ khó, nhưng điều quan trọng là phải luôn ở trong cuộc đua."

Pep Guardiola hân hoan sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Pep Guardiola cũng thận trọng khi cho rằng lịch thi đấu dày đặc phía trước với các giải đấu quan trọng và nguy cơ các cầu có thể dính chấn thương.

Bên cạnh những áp lực đến từ Arsenal, Pep cũng chỉ ra rằng cuộc đua ngôi vương hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, nhất là khi phải đối đầu với các đội trong nhóm cạnh tranh suất trụ hạng./.

