Kết quả bóng đá châu Âu: Bayern, PSG đua nhau thắng 'hủy diệt'

Các "ông lớn" như Bayern Munich, Paris Saint-Germain và Real Madrid đều đã có được niềm vui trọn vẹn cuối tuần qua với những chiến thắng tại giải vô địch Quốc gia.

Tại Bundesliga, Bayern Munich đã dễ dàng có được chiến thắng 5-1 trước Hoffenheim trong trận cầu tâm điểm vòng 21.

Harry Kane cùng Luis Diaz cùng nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho Hùm xám. Kane có cú đúp và 1 kiến tạo trong khi Diaz có cho riêng mình hat-trick ở trận này.

Kết quả này giúp đội chủ sân Allianz chấm dứt chuỗi hai cú sảy chân liên tiếp ở đấu trường Bundesliga - thua sốc Augsburg 1-2 và hòa Hamburger 2-2.

Với trận thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany có trong tay 54 điểm, tái lập khoảng cách 6 điểm nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh Dortmund.

Bên kia chiến tuyến, Hoffenheim vẫn giữ được vị trí thứ 3 Bundesliga với 42 điểm nhưng đang chịu áp lực rất lớn khi mà chỉ còn hơn đội xếp sau Leipzig 3 điểm.

Ở vòng đấu này, Leipzig có chiến thắng 2-1 trên sân của Cologne nhờ cú đúp bàn thắng của Christoph Baumgartner.

Còn tại Pháp, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục phô trương sức mạnh bằng chiến thắng 5-0 trước Marseille tại vòng 21 Ligue 1.

Quả bóng vàng Ousmane Dembélé tỏa sáng với một cú đúp và 1 kiến tạo cho Khvicha Kvaratskhelia lập công. Hai bàn thắng khác của PSG đến từ tình huống phản lưới nhà của Facundo Medina và pha ấn định của Lee Kang-in.

Trận thắng tưng bừng này đã đưa Paris Saint-Germain của Luis Enrique trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1, sau khi để cho Lens tạm nắm giữ một ngày trước đó.

Sau 21 vòng đấu, Paris Saint-Germain đang nắm trong tay 51 điểm, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh Lens 2 điểm.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid tiếp tục bám đuổi quyết liệt Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga khi có chiến thắng 2-0 trên sân của Valencia.

Álvaro Fernández Carreras và Kylian Mbappé là những người lập công giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn niềm vui.

Có thêm 3 điểm ở trận này, đoàn quân của Alvaro Arbeloa có 57 điểm sau 23 vòng đấu, duy trì khoảng cách ít hơn 1 điểm so với đối thủ xứ Catalonia.

Trái ngược với Real Madrid, đội bóng cùng thành phố là Atletico lại gây thất vọng khi để thua Real Betis 0-1 ngay trên sân nhà bởi pha lập công duy nhất của Antony.

Trận thua này khiến đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone tiếp tục hụt hơi so với Barcelona và Real Madrid. Atletico hiện mới chỉ có được 45 điểm và khó có thể cạnh tranh ngôi vương.

Trên đất Italy, Inter Milan đang tạo ra ưu thế so với phần còn lại trong cuộc đua khi có chiến thắng đậm 5-0 ngay trên sân của Sassuolo ở vòng 24.

Các bàn thắng của Inter Milan có được ở trận đấu này được chia đều cho Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Manuel Akanji và Luis Henrique.

Với chiến thắng tưng bừng, Inter Milan vững vàng ngôi đầu bảng Serie A với 58 điểm, tạm nhiều hơn 8 điểm so với đội bóng cùng thành phố AC Milan, nhưng đang thi đấu hơn 1 trận.

Trong khi đó, Juventus chỉ giành được kết quả hòa 2-2 trước Lazio, qua đó lỡ cơ hội bám sát Napoli trong cuộc đua vị trí thứ ba./.

