Bundesliga: Dortmund "phả hơi nóng" vào Bayern Munich

Borussia Dortmund đang giúp cho cuộc đua đến ngôi vương Bundesliga mùa này bớt nhàm chán hơn bằng chiến thắng 2-1 trên sân của Wolfsburg ở vòng 21.

Julian Brandt và Serhou Guirassy thay nhau lập công để giúp đội bóng áo vàng-đen có niềm vui trọn vẹn, trong khi pha lập công của đội chủ nhà được thực hiện bởi Konstantinos Koulierakis.

Kết quả này giúp Dortmund có chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Bundesliga, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại ở đấu trường này lên con số 14.

Trận thua gần nhất của đội chủ sân Signal Iduna Park là trước chính Bayern Munich - đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tưởng chừng đã khiến cho cuộc đua ngôi vương mùa này diễn ra tẻ nhạt.

Sau 21 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Niko Kovac đang có trong tay 48 điểm, chỉ còn kém Bayern Munich đúng 3 điểm nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ nới rộng lên thành 6 điểm nếu như Hùm xám xứ Bavaria vượt qua Hoffenheim ở trận cầu tâm điểm vòng 21 Bundesliga.

Cũng ở loạt trận đêm qua, VfB Stuttgart bất ngờ để thua 1-2 trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" là St. Pauli.

Trận thua này khiến VfB Stuttgart lỡ cơ hội san bằng điểm so với với Hoffenheim mà còn đứng trước nguy cơ top 4 Bundesliga./.

Vùi dập Leverkusen, Bayern Munich làm điều chưa từng có trong lịch sử Chiến thắng trước Leverkusen không chỉ giúp Bayern Munich vững vàng ngôi đầu Bundesliga mà còn lập thành tích vô tiền khoáng hậu với 15 trận thắng liên tiếp.