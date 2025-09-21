Kết quả bóng đá: Bayern Munich, Real Madrid nối dài mạch toàn thắng

Sau ngày ra quân Champions League, Bayern Munich và Real Madrid tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng tại giải quốc nội.

Bayern Munich vững vàng ngôi đầu

Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế "ông lớn" ở đấu trường Bundesliga bằng chiến thắng dễ dàng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân Hoffenheim tại vòng 4.

Harry Kane thi đấu thăng hoa với một hat-trick để giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Vincent Kompany giành trọn niềm vui.

Tại PreZero Arena, Hùm xám xứ Bavaria nhập cuộc chủ động và tạo thế trận áp đảo trước đội chủ nhà, trước khi có bàn thắng mở tỷ số 1-0 của Harry Kane ở phút 44.

Sang hiệp 2, chân sút người Anh hai lần thực hiện thành công quả đá phạt từ chấm 11m, hoàn tất cú hat-trick, để đưa Bayern Munich dẫn trước 3-0 sau 77 phút thi đấu.

Vladimír Coufal sau đó ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Hoffenheim, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được trước khi nhận bàn thua thứ tư ở phút 90+9 bởi Serge Gnabry.

Kết quả này giúp Hùm xám xứ Bavaria nối dài mạch toàn thắng lên con số 4 ở Bundesliga, để tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn so với Leipzig.

Ở vòng đấu này, Leipzig đã "hạ gục nhanh" Cologne bằng chiến thắng 3-1 ngày trong hiệp 1 trong cuộc chạm trán tại Red Bull Arena Leipzig.

Assan Ouedraogo, Rômulo José Cardoso da Cruz và David Raum là những người lập công cho Leipzig, trong khi bàn thắng duy nhất của Cologne được ghi bởi Jan Uwe Thielmann.

Ở các trận đấu khác, Mainz 05 đánh bại Augsburg 4-1, Hamburger SV đánh bại FC Heidenheim 2-1, Werder Bremen thua Freiburg 0-3 trong khi VfB Stuttgart vượt qua St.Pauli 2-0.

Rạng sáng mai (22/9), Dortmund mới bước vào vòng 4 khi tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà Signal Iduna Park. Nếu giành chiến thắng, đội bóng của Niko Kovac sẽ trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Real Madrid toàn thắng cả 5 trận

Cũng giống Bayern ở Bundesliga, Real Madrid dưới thời Huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn đang thăng hoa ở La Liga với chuỗi 5 trận toàn thắng.

Ở vòng 5, Real Madrid đã vượt qua Espanyol 2-0 tại Bernabeu nhờ các bàn thắng của Éder Militão và Kylian Mbappé.

Mbappe tiếp tục ghi bàn mang chiến thắng về cho Real Madrid.

Với bàn thắng ấn định tỷ số ở trận này, Kylian Mbappé đã có tổng cộng 5 bàn thắng ở La Liga mùa này, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Chiến thắng này giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối, tạm bỏ xa kình địch Barcelona 5 điểm.

Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona sẽ thu hẹp còn 2 điểm nếu như đội bóng xứ Catalonia đánh bại Getafe trên sân nhà ở loạt trận tối nay (21/9).

Cũng ở vòng 5, Villarreal đã tìm lại niềm vui sau thất bại ở Champions League bằng chiến thắng 2-1 trước Osasuna trên sân nhà.

Villarreal chơi hơn người và bị đối thủ vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 sau pha ghi bàn của Ante Budimir. Tuy nhiên, sang hiệp 2, tàu ngầm vàng đã liên tiếp có được 2 bàn thắng của Georges Mikautadze và Pape Gueye để ngược dòng thành công.

Chiến thắng ngược này giúp cho thầy trò Huấn luyện viên Marcelino García Toral có 10 điểm sau 5 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga.

AC Milan bám sát ngôi đầu

Còn tại Serie A, Juventus được đánh giá cao hơn song chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Hellas Verona. Francisco Conceição đưa Juventus vươn lên dẫn 1-0 nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại họ lại để cho đối thủ gỡ hòa 1-1 do công Gift Orban.

Chiến thắng này giúp "Bà đầm già" tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 10 điểm sau 4 vòng đấu. Tuy nhiên, họ tạo cơ hội cho các đối thủ của mình bám đuổi.

Christian Pulisic tỏa sáng đưa AC Milan tạm lên nhì bảng xếp hạng. (Nguồn: Getty Images)

Tận dụng việc Juventus hòa, AC Milan đã vươn lên để bám sát đối thủ khi có chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Udinese.

Christian Pulisic có ngày thi đấu ấn tượng với một cú đúp bàn thắng và một kiến tạo cho Youssouf Fofana lập công, giúp AC Milan có 9 điểm sau 4 vòng đấu.

Ngoài việc để cho Milan bám sát, Juventus nhiều khả năng sẽ đánh mất ngôi đầu sau khi trận đấu giữa Napoli và Pisa khép lại. Napoli hiện đang có 9 điểm, được đánh giá cao hơn Pisa và có lợi thế sân nhà./.

