Real Madrid thiết lập nên kỷ lục mới ở đấu trường Champions League

Real Madrid dù phải gặp không ít khó khăn và thi đấu thiếu song vẫn có được chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Marseille ở lượt trận ra quân vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025-26.

Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền để giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ba điểm trên sân nhà.

Kết quả này giúp Real Madrid nối dài mạch trận toàn thắng trước Marseille ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Trước đó, Real Madrid từng thắng cả 4 trận khi hai đội nằm cùng bảng ở mùa giải 2003-04 và 2009-10.

Tại Bernabeu, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả 11m ở phút 27 để gỡ hòa 1-1 sau khi Marseille có bàn thắng mở tỷ số trước đó 7 phút của Timothy Weah.

Real Madrid sau đó gặp bất lợi khi Dani Carvajal bị truất quyền thi đấu ở phút 72 sau tình huống húc đầu vào mặt thủ thành Gerónimo Rulli bên phía đội khách.

Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, Real lại bất ngờ được hưởng penalty sau khi trọng tài xác định Medina để bóng chạm tay trong nỗ lực truy cản Vinicius trong vòng cấm.

Lần thứ 2 đứng trước chấm đá phạt 11m, tiền đạo người Pháp Mbappe tiếp tục tận dụng thành công cơ hội để hoàn thành cú đúp, qua đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Kền kền trắng.

Với cú đúp này, Mbappe ghi 12 bàn sau 17 lần đối đầu Marseille trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng có 10 pha lập công vào lưới đội bóng thành phố cảng nước Pháp khi còn khoác áo AS Monaco và PSG.

Kết quả này không chỉ mang 3 điểm về cho đoàn quân của Huấn luyện viên Xabi Alonso tại Champions League năm nay mà còn giúp đội bóng thiết lập nên kỷ lục mới.

Cụ thể, với chiến thắng trước Marseille, Real Madrid trở thành câu lạc bộ đầu tiên đạt được cột mốc 200 trận thắng trong lịch sử Champions League.

Thành tích này phần nào minh chứng cho sự thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ đang chính là "kỷ lục gia" với 15 chức vô địch, bỏ xa đội bóng xếp ngay sau là AC Milan đến 8 lần đăng quang.

Lần gần nhất Real Madrid lên ngôi Champions League là mùa giải 2023-24, sau khi đánh bại Borussia Dortmund 2-0 tại Wembley.

Mbappe sánh ngang Cristiano Ronaldo

Còn với cá nhân Kylian Mbappe, cú đúp vào lưới Marseille giúp anh cán mốc 50 bàn thắng cho Real Madrid sau 64 lần ra sân trên mọi mặt trận.

Theo Opta, Mbappe là cầu thủ đạt cột mốc 50 bàn thắng cho Real Madrid nhanh nhất kể từ khi Cristiano Ronaldo làm được điều tương tự vào năm 2010. Trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha từng ghi 51 bàn sau 54 trận cho Real Madrid trên mọi mặt trận.

Mbappe đã có 50 bàn thắng cho Real Madrid. (Nguồn: Getty Images)

Không chỉ vậy, Mbappe hiện tại đã có tổng cộng 57 bàn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, vượt qua Ruud van Nistelrooy (56 bàn) để cân bằng thành tích ghi bàn của Thomas Mueller (cựu tiền đạo Bayern Munich).

Chân sút người Pháp cùng Mueller xếp thứ 7 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League.

Với phong độ hiện tại, Mbappe chắc chắn sẽ sớm vượt qua Thomas Mueller, và xa hơn là có thể san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Raul Gonzalez (71 bàn thắng).

Phát biểu sau khi giúp Real Madrid và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Mbappe cho biết: "Tôi không nghĩ mình là thủ lĩnh, tôi chỉ nghĩ mình là Kylian. Những điều đó đến tự nhiên, chứ không phải do ai giao phó. Tôi thấy thoải mái và luôn muốn hỗ trợ những cầu thủ trẻ trong đội."

Tiền đạo này cũng khẳng định: "Tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, không đặt ra giới hạn nào cả. Quan trọng nhất là giúp ích cho đội bóng. Nếu cần ghi bàn, tôi sẽ ghi bàn. Nếu cần nỗ lực và làm việc chăm chỉ, tôi sẵn sàng làm hết mình."

Nói về trận đấu với Marseille, Mbappe thừa nhận: "Đó là một đêm khó khăn khi Real Madrid phải chơi với 10 người trong một khoảng thời gian. Nhưng chúng tôi đã mang tinh thần Champions League đến Bernabeu. Ở đây, chúng tôi có kinh nghiệm để giành được chiến thắng.”

