Xác định xong 36 đội bóng tham dự vòng phân hạng Champions League 2025-26

UEFA Champions League mùa giải 2025-26 đã chính thức xác định được 36 câu lạc bộ tham dự vòng phân hạng sau khi loạt trận play-off khép lại vào sáng 28/8.

Qarabağ, Pafos, Bodø/Glimt, Kairat, Copenhagen, Benfica và Club Brugge là những đội bóng đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trong số này, Qarabağ, Copenhagen, Benfica và Club Brugge là những đội bóng giành quyền đi tiếp sau loạt trận sáng nay.

Qarabağ thi đấu trên sân nhà và phải đón nhận thất bại 2-3 trước Ferencváros, nhưng chừng đó là không thể ngăn họ đi tiếp.

Nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi, đại diện đến từ Azerbaijan thẳng tiến vào vòng đá chính với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận.

Copenhagen đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trong cuộc tái đấu Basel, qua đó trở thành cái tên tiếp theo vượt qua vòng loại với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Ở trận đấu tâm điểm, Benfica cũng có lợi thế được chơi sân nhà và giành chiến thắng 1-0 trước Fenerbahce. Đây cũng là tỷ số chung cuộc giữa hai đội ở vòng play-off.

Trong trận đấu còn lại, Club Brugge tiếp tục phô trương sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước Rangers. Kết quả này giúp đại diện của Bỉ hiên ngang đi tiếp với tổng tỷ số 9-1.

Club Brugge cũng chính là câu lạc bộ có chiến thắng ấn tượng nhất tại vòng play-off Champions League mùa này.

Trước đó, Pafos đi tiếp với tỷ số chung cuộc 3-2 trước Sao đỏ Belgrade, Kairat gây sốc với việc loại Celtic ở loạt luân lưu may rủi còn Bodø/Glimt thắng Sturm Graz 6-2.

36 đội bóng góp mặt ở Champions League 2025-26.

Ngoài 7 đội bóng kể trên, vòng phân hạng Champions League trước đó cũng đã xác định được 26 câu lạc bộ khác góp mặt.

Anh là quốc gia có nhiều đội tham dự nhất (6 đội), gồm Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United và Tottenham.

Tây Ban Nha đóng góp 5 đại diện gồm Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal và Athletic Bilbao.

Đức và Italy - mỗi quốc gia có 4 đội tham dự, gồm Bayern Munich, Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen (Đức); Inter Milan, Atalanta, Napoli, Juventus (Italy).

Pháp có 3 đội góp mặt gồm đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco. Hà Lan có hai đội là PSV Eindhoven và Ajax.

Các đội bóng khác sẽ tham dự vòng phân hạng còn có Sporting (Bồ Đào Nha), Union Saint-Gilloise (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (Séc) và Olympiacos (Hy Lạp).

Thời điểm bốc thăm vòng phân hạng

Lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025-26 sẽ diễn ra vào ngày 28/8. Đây là mùa giải thứ hai UEFA áp dụng thể thức gồm 36 đội tham dự.

Trong lễ bốc thăm, 36 đội tham gia sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA. Đội đương kim vô địch Champions League (PSG) được xếp vào Nhóm hạt giống 1.

Từ nhóm 1, từng đội sẽ lần lượt được bốc thăm và ghép cặp với 8 đối thủ khác nhờ hệ thống phần mềm chuyên dụng, nhằm đảm bảo tính cân bằng và công bằng cho giải đấu. Điều này sẽ dẫn đến khả năng xuất hiện nhiều trận "đại chiến."

Mỗi câu lạc bộ sẽ có 8 trận đấu ở vòng phân hạng, bao gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Đáng chú ý, nguyên tắc quen thuộc vẫn được áp dụng: Các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 câu lạc bộ đến từ cùng một nền bóng đá khác.

"Địa chấn" liên tiếp xuất hiện ở đấu trường Champions League Kairat Almaty và Pafos FC đã cùng nhau tạo nên những "cơn địa chấn" khi vượt qua các đối thủ được đánh giá cao hơn để giành vé tham dự vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025-26.

Quá trình bốc thăm sẽ kéo dài cho tới khi hoàn tất lịch thi đấu cho toàn bộ 36 câu lạc bộ. Sau 8 lượt trận, 8 câu lạc bộ có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp hạng từ 9 đến 24 sẽ bước vào vòng play-off 2 lượt đi và về để tranh 8 suất còn lại.

UEFA dự kiến công bố chi tiết ngày giờ cụ thể của từng trận muộn nhất vào ngày 30/8.

Theo lịch dự kiến, vòng phân hạng diễn ra từ ngày 16/9/2025 đến 28/1/2026. Từ vòng knock-out đến bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2026 đến 6/5/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.

Các nhóm hạt giống Nhóm hạt giống số 1: PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona. Nhóm hạt giống số 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge. Nhóm hạt giống số 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbon, Olympiacos, Slavia Prague, Bodo/Glimt, Marseille. Nhóm hạt giống số 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhagen.