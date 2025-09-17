Champions League: Arsenal chiến thắng, 'địa chấn' liên tiếp ngày mở màn

Champions League mùa giải 2025-2026 đã chính thức khởi tranh với nhiều trận cầu hấp dẫn ở vòng phân hạng diễn ra vào đêm 16 và rạng sáng 17/9 (theo giờ Việt Nam).

Arsenal và Tottenham khởi đầu suôn sẻ

Arsenal và Tottenham đều đã có khởi đầu suôn sẻ khi cùng giành được chiến thắng trong màn đối đầu giữa hai nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha.

Arsenal dù đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân San Mames nhưng cuối cùng vẫn giành được niềm vui trọn vẹn 2-0 trước Athletic Bibao.

Bộ đôi dự bị Gabriel Martinelli và Leandro Trossard đã cùng nhau tỏa sáng sau khi vào sân để giúp đại diện Premier League giành trọn 3 điểm.

Phút 71, chưa đầy 1 phút sau khi vào sân, Gabriel Martinelli đã có màn bứt tốc mạnh mẽ sau đường chuyền của Trossard để đối mặt thủ môn Unai Simon rồi dứt điểm lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số.

Với thời gian 36 giây, theo Opta, đây là bàn thắng nhanh nhất được ghi bởi một cầu thủ dự bị của Arsenal trong lịch sử dự Champions League.

Đến phút 87, Martinelli tiếp tục thi đấu ấn tượng với pha đi bóng qua hàng thủ Bilbao rồi chuyền ngược lại tạo cơ hội cho Trossard ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ thành London.

Chiến thắng này giúp Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League thắng 6 trận liên tiếp trước các câu lạc bộ Tây Ban Nha. Cụ thể, họ đã từng 2 lần thắng Real Madrid, 2 lần thắng Sevilla, 1 lần đánh bại Girona và giờ là Athletic Bilbao.

Arsenal khởi đầu thuận lợi ở Champions League mùa này. (Nguồn: Getty Images)

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham cũng có được 3 điểm đầu tiên với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Villarreal ngay trên sân nhà.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở ngay phút thứ tư sau tình huống phản lưới nhà sau sai lầm đáng trách của thủ thành Luiz Júnior bên phía "Tàu ngầm vàng."



Với những chiến thắng này, Arsenal và Tottenham đã có màn khởi đầu thuận lợi cho hành trình cạnh tranh khó khăn tại đấu trường Champions League mùa này.

"Địa chấn" liên tiếp ngay ngày khai mạc

Union Saint Gilloise, đội bóng tân binh Champions League đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi tạo nên "cơn địa chấn" ngay trong trận đấu đầu tiên của mình ở sân chơi cao nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Đại diện đến từ Bỉ đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi có chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Philips của đối thủ được đánh giá cao là PSV Eindhoven.

Promise David mở màn cho hành trình ấn tượng của đội bóng tân binh bằng cú sút phạt lạnh lùng từ chấm 11m, ghi bàn thắng đầu tiên cho Union Saint Gilloise tại Champions League.

Tiếp đà hưng phấn, nhà vô địch nước Bỉ nhân đôi cách biệt với siêu phẩm solo của Anouar Ait El Hadj ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Union Saint Gilloise tiếp tục thi đấu ấn tượng và lại khiến đội chủ nhà nhận trái đắng với bàn thắng đến từ Kevin Mac Allister ở phút 81.

Phải đến phút 90, PSV Eindhoven mới có được bàn thắng danh dự do công Ruben van Bommel, qua đó ngậm ngùi nhận thất bại ngay trong ngày ra quân.

Chiến thắng đầu tiên ở đấu trường danh giá Champions League giúp Union Saint Gilloise có 3 điểm, qua đó tự tin cho hành trình tiếp theo nơi họ sẽ lần lượt đối đầu với Newcastle (sân nhà) và Inter Milan (sân khách) ở hai lượt trận tiếp theo.

Qarabag FK khiến Benfica (áo đỏ) nhận trái đắng ngay trên sân nhà. (Nguồn: AS)

Cùng với Union Saint Gilloise, Qarabag FK - đội bóng đến từ Azerbaijan - cũng tạo nên cú sốc với màn ngược dòng không tưởng giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Benfica.

Tại Estadio da Luz, Benfica không quá khó khăn để kiểm soát thế trận và liên tiếp có hai bàn thắng do công của Enzo Barrenechea và Vangelis Pavlidis để dẫn 2-0 sau 16 phút thi đấu.

Kết quả không quá bất ngờ bởi Benfica được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, và thậm chí nhiều người còn nghĩ đến "cơn mưa bàn thắng" cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn khác. Qarabag FK đã khiến hàng vạn khán giả tại Estadio da Luz cũng như người hâm mộ bóng đá thế giới ngỡ ngàng.

Leandro Andrade mở màn cho hành trình ngược dòng khó tin bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 30 sau pha kiến tạo của Camilo Duran.

Sang hiệp 2, Camilo Duran tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 48, trước khi đêm buồn cho Benfica khép lại với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Oleksiy Kashchuk cho Qarabag FK ở phút 86./.

Hàng loạt trận "đại chiến" được chờ đợi ở Champions League Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern và nhiều "ông lớn" khác sẽ sớm phải đối đầu nhau ngay từ vòng phân hạng để tranh vé thẳng tiến vào vòng knock-out Champions League mùa này.