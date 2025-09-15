Barcelona thắng "hủy diệt," chạy đà hoàn hảo cho Champions League

Barcelona đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 6-0 trong cuộc đón tiếp Valencia tại Estadi Johan Cruyff ở vòng 4 La Liga.

Chiến thắng này phần nào giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Hansi Flick tìm lại niềm vui sau trận hòa thất vọng trước Rayo Vallecano, để hướng tới cuộc cạnh tranh ngôi vương với Real Madrid.

Fermín López, Raphinha và Robert Lewandowski cùng nhau lập được cú đúp ở trận này để mang ba điểm về cho đội bóng xứ Catalonia.

Kết quả này phản ánh cục diện trận đấu khi Barcelona chơi áp đảo - kiểm soát bóng lên đến 72%, có 24 lần dứt điểm trong đó có 10 lần trúng đích và ghi được 6 bàn thắng. Thậm chí, nếu tiền đạo Ferran Torres tận dụng tốt cơ hội, Barcelona đã giành chiến thắng đậm hơn trước "Bầy dơi."

Với cú đúp ở trận này, ngôi sao người Brazil Raphinha đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi được hai bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị ở cấp độ câu lạc bộ.

Không chỉ vậy, Barcelona để lại dấu ấn với lần đầu tiên trong thế kỷ 21 có 2 cầu thủ (Raphinha và Robert Lewandowski) lập cú đúp khi vào sân từ băng ghế dự bị trong một trận đấu ở La Liga.

Với chiến thắng này, Barcelona trở lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga với 10 điểm sau 4 lượt trận, ít hơn so với kình địch Real Madrid 2 điểm.

Ở vòng đấu này, dù phải thi đấu thiếu người, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn có được chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân của Real Sociedad.

Trong trận đấu đó, Real Madrid vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Kylian Mbappé ở phút 12, nhưng chỉ còn 10 người trên sân sau khi Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu sau đó 20 phút.

Mặc dù phải chơi thiếu người, Kền kền trắng vẫn tạo sức ép và có bàn thắng để vươn lên dẫn 2-0 do công Arda Güler trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, Real Sociedad có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 của Mikel Oyarzabal ở phút 56. Sau đó, đội chủ nhà gia tăng sức ép nhưng không thể thêm lần nào chọc thủng lưới Real, qua đó chịu thất bại chung cuộc.

Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Xabi Alonso duy trì mạch trên toàn thắng sau 4 lượt trận, trong khi Real Sociedad mới có 2 điểm.

Trong khi đó, sau chuỗi trận gây thất vọng, Atletico Madrid cuối cùng cũng có được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng 2-0 trước Villarreal.

Pablo Barrios và Nico González thay nhau ghi bàn để giúp Atletico Madrid có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, để vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 5 điểm.

Những chiến thắng này giúp cho Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid có màn chạy đà thuận lợi trước bước vào đấu trường Champions League.

Ở lượt trận ra quân vòng phân hạng Champions League, Barcelona sẽ làm khách trên sân của Newcastle United, còn Real Madrid thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Marseille.

Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi phải thi đấu trên sân của Liverpool - đội bóng đang có phong độ ấn tượng - toàn thắng sau 4 lượt trận ở Premier League./.

