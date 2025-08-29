Hàng loạt trận "đại chiến" được chờ đợi ở Champions League

Những lá thăm may rủi đã đẩy các "ông lớn" phải đối đầu nhau, hứa hẹn tạo nên những trận cầu căng thẳng ngay từ vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025-26.

Paris Saint-Germain, đương kim vô địch của giải đấu được dự báo sẽ gặp phải không ít khó khăn trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng thủ đô Paris sẽ phải đối đầu với các đối thủ khó chơi như Bayern Munich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen và Tottenham (SN).

Ngoài ra, ba cái tên còn lại mà PSG phải chạm trán là Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao cũng không hề dễ dàng chút nào.

Real Madrid cũng có kết quả bốc thăm khó khăn khi phải chạm trán Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco và Kairat.

Manchester City chính là đối thủ thân quen nhất với Real Madrid khi cả hai có mùa giải thứ 5 liên tiếp gặp nhau ở Champions League. Tính từ mùa 2021-22 đến nay, hai đội bóng này đã đối đầu trực tiếp tổng cộng 8 trận.

Trong số các đối thủ của Real Madrid, Kairat được nhận định là "dễ thở" nhất đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất dành cho thầy trò Huấn luyện viên Xabi Alonso chính là việc họ phải bay hàng nghìn cây số đến Trung Á để thi đấu với Kairat.

Nhà đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich cũng sẽ phải bước vào hàng loạt trận "đại chiến" tại vòng phân hạng ở mùa giải này.

Ngoài việc phải chạm trán Paris Saint-Germain, Bayern Munich sẽ còn phải đối đầu với hai đối thủ mạnh đến từ Anh là Chelsea và Arsenal.

Club Brugge, Sporting, PSV cũng sẽ là thử thách mà Bayern Munich cần phải dè chừng. Trong khi Union SG và Pafos bị đánh giá dưới tầm so với Hùm xám.

Các đối thủ mà đương kim vô địch PSG phải đối đầu ở vòng phân hạng Champions League 2025-26.

Chelsea cũng có lá thăm không dễ thở. Ngoài việc đối đầu Bayern Munich, The Blues còn phải so tài với Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos và Qarabag.

Trong số các đối thủ kể trên, chỉ có Pafos và Qarabag là không đủ tầm so sánh với Chelsea.

Ngoài những đội bóng kể trên, hành trình của Liverpool, Barcelona và cả Manchester City cũng được nhận định là khó khăn.

Liverpool sẽ đối đầu Real Madrid, Inter Milan, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Marseille, Qarabag, Galatasaray.

Barcelona sẽ lần lượt chạm trán PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Prague, Copenhagen, Newcastle.

Manchester City gặp Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco.

Thể thức Champions League 2025-2026

Mỗi đội bóng sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách). Tám đối thủ này sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên dựa vào nhóm hạt giống (36 đội chia làm 4 nhóm hạt giống).

Sau khi kết thúc các trận đấu theo phương thức nói trên, các câu lạc bộ sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu (8 trận).

8 đội bóng đứng đầu vòng phân hạng sẽ giành vé trực tiếp tham dự vòng 1/8 Champions League. 16 câu lạc bộ xếp kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 1/8.

Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp như trước đây với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách.

Từ vòng 1/8 trở đi, giải đấu có phân hạt giống: Đội nhất và nhì vòng phân hạng (League phase) sẽ không thể gặp nhau cho đến trận chung kết.

Tổng cộng sẽ có 189 trận đấu (so với 125 trước đây), khép lại bằng trận chung kết tại Puskas Arena, Budapest (Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Tại giải đấu năm nay, Anh là quốc gia có nhiều đội tham dự nhất (6 đội), gồm Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United và Tottenham.

Tây Ban Nha đóng góp 5 đại diện gồm Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal và Athletic Bilbao.

Đức và Italy - mỗi quốc gia có 4 đội tham dự, gồm Bayern Munich, Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen (Đức); Inter Milan, Atalanta, Napoli, Juventus (Italy).

Pháp có 3 đội góp mặt gồm đương kim vô địch Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco. Hà Lan có hai đội là PSV Eindhoven và Ajax.

Các đội bóng khác sẽ tham dự vòng phân hạng còn có Sporting (Bồ Đào Nha), Union Saint-Gilloise (Bỉ), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Slavia Prague (Séc) và Olympiacos (Hy Lạp)./.

Xác định xong 36 đội bóng tham dự vòng phân hạng Champions League 2025-26 Qarabağ, Pafos, Bodø/Glimt, Kairat, Copenhagen, Benfica và Club Brugge là những đội bóng đã vượt qua vòng loại để góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.