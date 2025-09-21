Premier League: Liverpool tách tốp, Manchester United hạ Chelsea

Bóng đá Anh cuối tuần đã diễn ra sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn, trong đó tâm điểm chính là trận derby vùng Merseyside và "đại chiến" thành Manchester-London.

Liverpool tách tốp

Liverpool tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng láng giềng Everton ở trận derby vùng Merseyside.

Ryan Gravenberch có ngày thi đấu ấn tượng khi để lại dấu giầy trong cả hai bàn thắng của The Kop ở cuộc so tài tại Anfield.

Liverpool là đội nắm thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 10 phút để có bàn thắng mở tỷ số do công Ryan Gravenberch sau đường chuyền của Salah.

Đến phút 29, Gravenberch tiếp tục tỏa sáng với vai trò kiến tạo khi thực hiện đường chọc khe để Hugo Ekitike băng xuống dứt điểm gọn gàng qua hai chân Pickford nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.

Liverpool toàn thắng cả 5 trận ở Premier League. (Nguồn: Getty Images)

Bị dẫn trước 2 bàn, Everton sau đó thi đấu đầy quyết tâm nhưng chỉ một lần làm tung lưới thủ thành Alisson sau cú ra chân đẹp mắt của tiền vệ Gueye ở phút 58.

Kết quả này giúp The Kop nối dài chuỗi trận thắng của mình trước Everton lên con số 18 sau 29 lần đối đầu Everton trên sân nhà.

Đây cũng là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Arne Slot tại Premier League, qua đó độc chiếm ngôi đầu với 15 điểm và tạm tách tốp trong cuộc đua đến ngôi vương.

Chiến thắng của Liverpool chắc chắn cũng sẽ phần nào tạo áp lực không nhỏ trước "đại chiến" Arsenal-Manchester City - hai đối thủ tiềm tàng của Lữ đoàn đỏ trên hành trình đến vô địch.

Trước vòng 5, Arsenal đang có được 9 điểm (3 thắng, 1 thua), trong khi đó Manchester City khởi đầu chậm chạp khi mới chỉ có trong tay 6 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Everton đã phải nhận thất bại thứ 2 kể từ đầu mùa, qua đó tạm xếp thứ 9 với 7 điểm sau 5 vòng đấu.

Manchester United đánh bại Chelsea

Còn tại Old Trafford, cuộc chạm trán giữa Manchester United và Chelsea đã diễn ra kịch tính và căng thẳng đúng với tính chất của một trận "đại chiến."

Quỷ đỏ có lợi thế rất lớn về quân số ngay từ phút thứ 5 khi thủ thành Robert Sánchez bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Bryan Mbeumo.

Với lợi thế hơn người, đoàn quân của Huấn luyện viên Ruben Amorim chủ động chơi ép sân và đã nhanh chóng có được kết quả.

Phút 14, từ đường chuyền của Mazraoui, Dorgu đánh đầu thuận lợi để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm tung lưới đội khách, mở tỷ số 1-0 cho Manchester United.

Đến phút 37, Casemiro đang đứng trước khung thành. Cầu thủ người Brazil đánh đầu tung lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0.

Robert Sánchez nhận thẻ đỏ từ sớm khiến Chelsea gặp khó. (Nguồn: Getty Images)

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Manchester United cũng chỉ còn 10 người trên sân do phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 45+5 sau tình huống kéo Andrey Santos.

Không còn chịu bất lợi về quân số, Chelsea đã chơi dâng cao trong phần lớn thời gian hiệp 2, tạo ra sức ép về phía Quỷ đỏ. Tuy nhiên, The Blues cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công Chalobah ở phút 80 sau hàng tá cơ hội.

Kết quả 2-1 được giữ nguyên khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, giúp Manchester United có được chiến thắng thứ 2 ở mùa này.

Chiến thắng trước Chelsea đưa đoàn quân của Huấn luyện viên Ruben Amorim leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (7 điểm/5 trận), bằng điểm Everton (hạng 9, 7 điểm/5 trận), Sunderland (hạng 8, 7 điểm/4 trận) nhưng kém hiệu số.

Bên kia chiến tuyến, với thất bại tại Old Trafford, Chelsea không chỉ bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách mà còn lỡ cơ hội chiếm ngôi nhì bảng từ tay Tottenham.

Trước đó, Tottenham dù được đánh giá cao hơn song đã phải rất chật vật mới có được trận hòa 2-2 trong chuyến làm khách trên sân của Brighton.

Tottenham để cho Brighton vượt lên dẫn 2-0 bởi Yankuba Minteh và Yasin Ayari chỉ sau 29 phút thi đấu.

Phải đến phút 43, Tottenham mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 của Richarlison và may mắn gỡ hòa 2-2 sau pha phản lưới nhà của Jan Paul van Hecke ở phút 82.

Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của Thomas Frank có 10 điểm, tạm thời đứng thứ 2 bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, họ sẽ đánh mất vị trí này nếu Arsenal hay Bournemouth giành chiến thắng./.

