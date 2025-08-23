Bundesliga: Bayern Munich giành chiến thắng "hủy diệt" ở ngày ra quân

Bayern Munich khởi đầu hoàn hảo tại Bundesliga mùa giải 2025-26 khi có chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước đối thủ khó chơi Leipzig trên sân nhà Allianz Arena.

Harry Kane thăng hoa với một hat-trick, Michael Olise lập cú đúp, trong khi tân binh Luis Diaz đóng góp 1 bàn trong ngày ra mắt sân chơi cao nhất nước Đức.

Chiến thắng này giúp Hùm xám xứ Bavaria nối dài chuỗi 14 năm bất bại ở vòng đấu đầu tiên Bundesliga.

Trận thắng 6-0 không chỉ là khởi đầu hoàn hảo mà còn là minh chứng cho tham vọng chinh phục mọi danh hiệu của thầy trò Huấn luyện viên Vincent Kompany.

Trước màn "hủy diệt" này, Bayern cũng đã đánh bại Stuttgart 2-1 nhờ các bàn thắng của Kane và Diaz để giành Siêu cúp Đức.

Với cá nhân Harry Kane, anh đã có riêng cho mình hat-trick thứ ba tại đấu trường Bundesliga, qua đó tiến gần hơn tới kỷ lục của Gerd Muller (7) và Klaus Fischer (5) trong danh sách cầu thủ ghi nhiều hat-trick mọi thời đại.

"Chúng tôi muốn gửi thông điệp ngay từ đầu mùa và chúng tôi đã làm được," Kane phát biểu sau chiến thắng. "Toàn đội chơi ở đẳng cấp cao, tận dụng cơ hội rất tốt. Thắng 6-0 thì không có gì để phàn nàn. Sau giờ nghỉ, khi tỷ số là 3-0, tôi tự nhủ phải ghi bàn và thật tuyệt khi làm được điều đó."

"Leipzig là một đội bóng mạnh, nhưng hôm nay chúng tôi đã vượt trội trên mọi phương diện và chúng tôi đã thi đấu sắc bén khi cần thiết, vì vậy chúng tôi có thể tận hưởng chiến thắng này," tiền đạo người Anh nói thêm.

Trong khi đó, Huấn luyện viên Vincent Kompany cũng đã không ngớt lời khen ngợi Harry Kane sau khi chứng kiến những gì diễn ra.

“Tôi thậm chí còn không nhận ra cậu ấy đã ghi ba bàn, nhưng bằng cách nào đó, Kane lại làm được," ông Kompany nói. "Cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp rất nhiều cho lối chơi chung. Kane là mẫu cầu thủ làm thay đổi cục diện trận đấu”./.

Bayern Munich giành Đĩa bạc Bundesliga lần thứ 34 trong lịch sử Với việc Bayer Leverkusen trượt ngã trên sân Freiburg, Bayern Munich đã chính thức đăng quang Bundesliga mùa giải 2024-25 để có được tổng cộng 34 Đĩa bạc trong lịch sử.