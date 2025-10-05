Bayern và Kane cùng lập kỳ tích sau trận thắng thứ 10 trận liên tiếp

Bayern Munich tiếp tục khẳng định sức mạnh so với phần còn lại tại Bundesliga mùa này khi có chiến thắng cách biệt 3-0 ngay trên sân Eintracht Frankfurt ở vòng 6.

Luis Diaz có ngày thi đấu ấn tượng với một cú đúp bàn thắng và 1 kiến tạo để góp công lớn trong chiến thắng của Hùm xám xứ Bavaria.

Ngôi sao người Colombia ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich ở ngay giây thứ 15 sau đường chuyền dọn cỗ của Serge Gnabry.

Sau bàn mở tỷ số, Diaz còn kiến tạo cho Harry Kane nhân đôi cách biệt ở phút 27, trước khi dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 3-0 ở cuối trận.

Kết quả này giúp Bayern Munich duy trì mạch toàn thắng ở Bundesliga mùa này lên con số 6, là đội bóng duy nhất chưa đánh mất điểm số nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1).

Không chỉ vậy, nhà đương kim vô địch nước Đức cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong top 5 giải vô địch quốc gia châu Âu khởi đầu mùa giải với 10 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường.

Ở 10 trận đấu đã qua, Hùm xám đã ghi được tổng cộng 36 bàn thắng và chỉ 8 lần để thủng lưới, đạt tỷ lệ ghi trung bình 3,6 bàn/trận.

Thành tích ấn tượng của Bayern Munich cho thấy sự ổn định và gắn kết của các ngôi sao trong đội hình, trong đó nổi bật chính là Harry Kane.

Ngôi sao người Anh liên tiếp ghi bàn trong thời gian qua, và bàn thắng vào lưới Eintracht Frankfurt giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 11 bàn trong 6 vòng đấu đầu tiên của một mùa giải Bundesliga.

Trước đó, Kane cũng lập nên thành tích ấn tượng khi cán mốc 100 bàn nhanh nhất top 5 giải vô địch hàng đầu hàng đầu châu Âu (sau 104 trận).

Với những gì đã thể hiện, Bayern Munich đang cho thấy tham vọng chinh phục các danh hiệu tại mùa giải năm nay. Tuy vậy, Huấn luyện viên Vincent Kompany vẫn khiêm tốn khi tuyên bố rằng "Tôi không muốn tập trung vào điều gì ngoài trận đấu tiếp theo. Điều quan trọng nhất là khi bạn thua bạn vẫn phải có cảm giác rằng mình có thể thắng 10 trận kế tiếp."

Đoàn quân của Huấn luyện viên Vincent Kompany hiện đang 18 điểm sau 6 vòng đấu, có nhiều hơn 4 điểm so với đội đứng ngay sau là Dortmund.

Ở vòng đấu này, Dortmund dù có được lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà và đang có phong độ ấn tượng, nhưng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Leipzig.

Yan Couto ghi bàn thắng ở phút 27 để gỡ hòa cho Dortmund sau khi Christoph Baumgartner đưa Leipzig vươn lên dẫn trước.

Cũng ở vòng đấu này, Bayer Leverkusen có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Bundesliga bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Union Berlin, nhờ các bàn thắng của Ernest Poku và Christian Michel Kofane.

Với trận thắng này, đoàn quân của Huấn luyện viên Kasper Hjulmand có được 11 điểm sau 6 vòng đấu để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Ngoài các đội bóng trên, Cologne cũng đang có phong độ ổn định. Họ vừa giành chiến thắng 1-0 trên sân Hoffenheim để đứng trong top 5 Bundesliga với 10 điểm.

