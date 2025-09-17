Lịch thi đấu Champions League: Bayern đại chiến Chelsea, Liverpool-Atletico

Đêm nay và rạng sáng mai (18/9), bóng đá châu Âu tiếp tục guồng quay với các trận đấu hấp dẫn thuộc loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League.

Bayern Munich đại chiến Chelsea

Trận cầu tâm điểm của loạt trận này chính là màn so tài giữa hai "ông lớn" Bayern Munich và Chelsea tại Allianz Arena vào lúc 2g00 sáng 18/9.

Trước cuộc chạm trán này, Bayern Munich đang có phong độ vô cùng ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất, họ chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng "hủy diệt" 5-0 trước Hamburg tại Bundesliga.

Hàng tấn công Bayern Munich đã ghi tới 19 bàn, trong số này tiền đạo Harry Kane ghi 5 bàn chỉ sau 3 lần ra sân ở Bundesliga.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea không có phong độ cao bằng Hùm xám xứ Bavaria. Trải qua 4 trận đấu ở Premier League, The Blues chỉ giành được 2 chiến thắng và hai trận hòa.

Thậm chí, trong 5 lần gặp nhau gần đây, lịch sử cũng đang nghiêng về phía Bayern Munich với 4 trận thắng, 1 hòa. Ở lần đối đầu này, The Blues còn bất lợi khi khi phải thi đấu trên sân khách.

Tuy vậy, Hùm xám chắc chắn sẽ không dễ dàng gì có thể đánh bại trước một Chelsea đầy bản lĩnh và luôn biết cách để tạo khác biệt, mà minh chứng rõ nhất chính là chiếc cúp vô địch FIFA Club World hồi Hè vừa qua.

Liverpool đối đầu Atletico Madrid

Cùng giờ trận Bayern Munich-Chelsea, trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid trên sân Anfield cũng nhận sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Đây cũng là cặp đấu thứ ba giữa các đội bóng của hai giải đấu hàng đầu Anh và Tây Ban Nha ở loạt trận mở màn Champions League năm nay, sau các cặp đấu Athletic Bilbao-Arsenal và Tottenham-Villareal (hai đại diện Anh đều giành chiến thắng).

Liverpool - đội bóng thiên về tấn công sẽ đụng độ một trong những đội bóng có lối đá phòng ngự phản công đặc trưng nhất châu Âu.

Trước cuộc chạm trán này, Liverpool đang có phong độ ổn định với 4 chiến thắng để vững vàng ngôi đầu bảng Premier League.

Trong khi đó, Atletico Madrid lại khởi đầu chật vật sau mùa Hè rộn ràng với công cuộc "thay máu" bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng.

Rõ ràng, với những gì đang diễn ra cùng lợi thế sân nhà, The Kop của Arne Slot được đánh giá cao hơn đối thủ của mình. Tuy nhiên, Atletico dưới sự dẫn dắt của một Diego Simeone thực dụng chắc chắn sẽ khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn.

Những cặp đấu đáng chú ý khác

Rạng sáng mai, nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain cũng sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng màn đón tiếp Atalanta trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.

Atalanta được xem là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của thầy trò Huấn luyện viên Luis Enrique chinh phục những danh hiệu mới, sau khi họ trải qua mùa giải tưng bừng bằng "cú ăn 5 lịch sử."

Champions League: Arsenal chiến thắng, 'địa chấn' liên tiếp ngày mở màn Union Saint Gilloise và Qarabag FK đã cùng giành được chiến thắng để liên tiếp tạo nên cú sốc lớn ngay trong ngày Champions League mùa giải 2025-26 chính thức khởi tranh.

Trong khi đó, đại diện khác của Italy là Inter Milan cũng sẽ phải thi đấu trên sân khách trong cuộc chạm trán Ajax.

Ở các cặp đấu khác, Olympiacos gặp Pafos FC, Slavia Prague đối đầu Bodoe/Glimt, Club Brugge tiếp AS Monaco, trong khi Leverkusen làm khách tại Copenhagen.

Lịch thi đấu chi tiết Champions League 23g45 ngày 17/9

Olympiacos - Pafos FC

Slavia Prague - Bodoe/Glimt 2g00 ngày 18/9

Ajax-Iner

Bayern Munich-Chelsea

Liverpool-Atletico Madrid

PSG-Atalanta

Club Brugge-AS Monaco

Leverkusen-Copenhagen

