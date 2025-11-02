Vùi dập Leverkusen, Bayern Munich làm điều chưa từng có trong lịch sử

Bayern Munich nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng chiến thắng đậm 3-0 trong cuộc đối đầu Leverkusen ở trận cầu tâm điểm vòng 9 Bundesliga.

Bayern Munich thiết lập kỷ lục mới

Tại thánh địa Allianz Arena, Bayern Munich dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng tạo thế trận hoàn toàn áp đảo trước khi "hạ gục nhanh" đối thủ ngay trong hiệp 1.

Serge Gnabry ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 25 sau tình huống tổ chức phản công nhanh mẫu mực. Đây cũng là bàn thắng thứ 16 của Hùm xám trong hiệp một chỉ sau 9 vòng ở Bundesliga.

6 phút sau, Nicolas Jackson cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên cho Bayern Munich với pha đánh đầu cận thành từ tình huống kiến tạo của Konrad Laimer.

Trước giờ nghỉ, các cầu thủ Bayern Munich tiếp tục gia tăng sức ép khiến trung vệ Loic Bade phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, các ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise hay Luis Díaz được tung vào sân, tiếp tục giúp Bayern nắm thế trận, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Vùi dập Leverkusen, đoàn quân của Huấn luyện viên Vincent Kompany đã nối dài chuỗi trận toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 15 - kỷ lục chưa từng có ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong một mùa giải.

Chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại giải quốc nội giúp Bayern Munich tiếp tục phá sâu kỷ lục của chính mình. Họ ghi ít nhất 2 bàn trong 20 trận sân nhà gần nhất, và mới chỉ lọt lưới 4 lần kể từ đầu mùa.

Vượt qua Leverkusen, Bayern Munich tiếp tục "cô đơn trên đỉnh" Bundesliga khi đã nắm trong tay 27 điểm, bỏ xa Leipzig 5 điểm và nếu duy trì phong độ này thì cuộc đua quốc nội nhiều khả năng sẽ sớm ngã ngũ.

Quan trọng hơn, trận thắng này giúp Hùm xám xứ Bavaria có màn chạy đà hoàn hảo cho chuyến làm khách trên sân của Paris Saint-Germain ở Champions League vào giữa tuần sau.

Bayern thắng trận thứ 15 liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa này. (Nguồn: Getty Images)

Bên kia chiến tuyến, chuỗi 37 trận bất bại trên sân khách của Leverkusen tại Bundesliga chính thức dừng lại sau thất bại tâm phục khẩu phục trước nhà đương kim vô địch nước Đức.

Leverkusen hiện cũng đang gây thất vọng ở đấu trường Champions League khi mới chỉ giành 2 điểm sau 3 lượt trận, xếp thứ 30 - vị trí nằm trong nhóm bị loại ngay từ vòng phân hạng.

Đoàn quân của Kasper Hjulmand cũng được dự báo sẽ đối mặt nhiều khó khăn ở chuyến làm khách tại Benfica - đội bóng đang rất khát điểm sau chuỗi ba trận toàn thua ở sân chơi này.

Quyết tâm tạo thế bám đuổi

Bayern Munich thăng hoa và khó cản bước song các đối thủ của họ vẫn đang nỗ lực giành những chiến thắng cần thiết để tạo nên thế bám đuổi trong cuộc đua đến ngôi vương.

Ở vòng đấu này, Leipzig đã vượt qua VfB Stuttgart 3-1 nhờ các bàn thắng của Yan Diomande, Rômulo José Cardoso da Cruz và pha phản lưới nhà đến từ Julian Chabot.

Kết quả này giúp Leipzig có trận thắng thứ ba liên tiếp, có trong tay 22 điểm đứng vị trí thứ hai với 5 điểm ít hơn so với Bayern Munich.

VfB Stuttgart thua trận này vẫn góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm sau 9 vòng đấu. Tuy nhiên, đội bóng này khó có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh.

Cùng với Leipzig, Borussia Dortmund cũng có chiến thắng quan trọng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Augsburg. Serhou Guirassy sắm vai người hùng với bàn thắng duy nhất ở trận này.

Với chiến thắng này, thầy trò Huấn luyện viên Niko Kovac đã có được 20 điểm để tiếp tục bám đuổi và hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ trong phần còn lại của mùa giải.

Ngay sau chiến thắng này sẽ ngay lập tức phải "hồi sức" để chuẩn bị cho trận "đại chiến" với Manchester City tại Champions League - trận đấu nhiều thử thách với đại diện nước Đức.

Tại sân chơi này, Dortmund hiện đang nằm trong nhóm giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Họ đang cùng có được 7 điểm như Manchester City.

Dortmund quyết bám đuổi tại Bundesliga.

Cũng ở loạt trận đêm qua tại vòng 9, Borussia M'gladbach có trận thắng đậm 4-0 trước St.Pauli nhờ các pha lập công của Haris Tabaković (2 bàn), Oscar Fraulo và Shuto Machino.

Ba trận đấu còn lại đều khép lại với kết quả hòa. FC Heidenheim hòa Eintracht Frankfurt 1-1, cặp đấu Mainz và Werder Bremen cũng có kết quả tương tự, trong khi trận Union Berlin và Freiburg khép lại với tỷ số 0-0./.

