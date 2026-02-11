Premier League: M.U thoát thua phút bù giờ, Chelsea tiếc nuối

Manchester United rời London với 1 điểm sau trận hòa 1-1 may mắn trên sân của West Ham United ở loạt trận sớm vòng 26 Premier League.

Benjamin Sesko sắm vai người hùng với pha dứt điểm 1 chạm hoàn hảo gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6 sau đường tạt bóng của Bryan Mbeumo.

Trước đó, West Ham United vươn lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2 khi Tomas Soucek băng xuống dứt điểm tung lưới Quỷ đỏ từ đường căng ngang của Jarrod Bowen.

Ngoài hai bàn thắng này, Quỷ đỏ cũng có thêm một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhờ công Casemiro, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi việt vị.

Kết quả hòa khiến Manchester United không thể nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick lên con số 5.

Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 45 điểm sau 26 vòng đấu.

Tất nhiên, kết quả này không thể khiến huấn luyện viên Michael Carrick hài lòng. Ông nói: "Chúng tôi chơi ổn, nhưng hơi thất vọng và chắc chắn không ở trạng thái tốt nhất. Đây là trận đấu khó khăn và chúng tôi không có được sự sắc bén cần thiết trước khung thành đối phương. Có những thời điểm như thế này, điều quan trọng là phải tìm được cách để giành điểm và tiếp tục tiến lên."

"Tuy nhiên, tinh thần thi đấu của cả đội vẫn tuyệt vời và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước," Carrick cho hay. "Việc giành được 1 điểm là chấp nhận được với Manchester United. Chúng tôi đã giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần nhất."

Chelsea hòa tiếc nuối

Cùng với Manchester United, Chelsea cũng chỉ giành được 1 điểm khi để cho Leeds United cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.

Tại Stamford Bridge, Cole Palmer tiếp tục trở thành tâm điểm - từ người hùng trở thành "tội đồ" khiến The Blues chia điểm.

Cole Palmer lỡ cơ hội giúp Chelsea chiến thắng.

Cole Palmer chính là người kiến tạo cho João Pedro ghi bàn mở tỷ số ở phút 24 trước khi thực hiện thành công quả 11m nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 58.

Chân sút người Anh sau đó còn có cơ hội quyết định "số phận" trận đấu ở phút 90+5 khi tỷ số đang là 2-2 sau khi Lukas Nmecha và Noah Okafor thay nhau lập công để giúp Leeds United gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, từ khoảng cách 2m, Palmer lại dứt điểm thiếu chính xác, đưa bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng.

Kết quả hòa đầy tiếc nuối nhưng cũng đáng trách này khiến The Blues bỏ lỡ cơ hội vượt qua Quỷ đỏ để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Sau 26 trận đã đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Liam Rosenior có 44 điểm, kém 1 điểm so với Manchester United trong cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường Champions League.

Bên kia chiến tuyến, trận hòa này giúp Leeds United có thêm cơ hội để giành suất trụ hạng. Đội bóng này đang có 30 điểm, nhiều hơn so với nhóm "cầm đèn đỏ" 6 điểm.

Thảm họa Tottenham

Cũng ở vòng đấu này, Tottenham tiếp tục phải trải qua ngày thi đấu đáng quên tại sân chơi Ngoại hạng Anh.

Dù được thi đấu trên sân nhà song Tottenham đã phải ngậm ngùi ngậm trái đắng khi để thua 1-2 trong cuộc đón tiếp Newcastle United.

Malick Thiaw và Jacob Ramsey là những người lập công để giúp đội khách giành chiến thắng, trong khi bàn thắng duy nhất của Tottenham được ghi bởi Archie Gray.

Trận thua này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Frank nối dài chuỗi trận không thắng ở Premier League lên con số 8, trong đó có 4 thất bại. Chiến thắng gần nhất của "Gà trống" là vào 28/12/2025 khi họ đánh bại Crystal Palace 1-0.

Tottenham trải qua trận thứ 8 liên tiếp không thắng ở Premier League.

Kết quả vô cùng thất vọng này đẩy Tottenham vào tình cảnh khó khăn. Sau 26 vòng đấu, Tottenham rơi xuống vị trí thứ 16 với 29 điểm, chỉ hơn vị trí phải xuống hạng đúng 5 điểm.

Trong khi đó, Newcastle cuối cùng cũng đã chấm dứt được chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở đấu trường cao nhất nước Anh, trong đó có đến 3 trận gần nhất đều thất bại.

Đội bóng của Eddie Howe hiện mới chỉ có được 36 điểm và sẽ phải cải thiện thành tích trong phần còn lại nếu muốn cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới./.

