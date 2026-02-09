Kết quả vòng 13 V-League: HAGL, Sông Lam Nghệ An cùng Thanh Hóa tạo "địa chấn"

Tối 9/2, trận đấu muộn ở vòng 13 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 giữa Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại với kết quả hòa 1-1.

Percy Tau mở tỷ số cho đội chủ nhà ở ngay phút thứ 4, nhưng bàn thắng muộn của Joao Pereira ở phút thứ 90+8 đã giúp Đội bóng Núi Hồng có 1 điểm rời sân Thiên Trường.

"Đánh rơi" 2 điểm trên sân nhà, Xuân Son và các đồng đội trải qua trận hòa thứ 5 liên tiếp ở đấu trường V-League và tiếp tục "giậm chân" ở nhóm nửa dưới bảng xếp hạng.

Điểm nhấn ở vòng 13 là sự quật khởi của nhóm những đội cuối bảng gồm Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An, khi bộ 3 này lần lượt khuất phục những đội bóng được đánh giá cao hơn là Ninh Bình FC, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công-Viettel để giành trọn 3 điểm đầy cảm xúc.

Trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, "Những chiến binh Lam Sơn" Đông Á Thanh Hóa vẫn xuất sắc đánh bại Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1, nhờ cú đúp của cầu thủ Việt kiều Lào là Damoth Thongkhamsavath.

Chiến thắng quả cảm ngay trên sân Thống Nhất giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp có thêm 3 điểm quan trọng để nuôi hy vọng trụ hạng ở mùa giải khó khăn này.

Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng nhờ cú đúp của cầu thủ Việt kiều Lào là Damoth Thongkhamsavath. (Ảnh: VPF)

Chiến thắng khó tin nhất vòng đấu thuộc về Sông Lam Nghệ An, khi đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn "đè bẹp" chủ nhà Thể Công-Viettel với tỷ số 4-1 ngay trên sân Hàng Đẫy, dù phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Vương Văn Huy ở phút thứ 69.

Michael Olaha tiếp tục là nguồn cảm hứng (lập cú đúp) đưa Sông Lam Nghệ An vươn dần lên nhóm giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, trận thua "sốc" khiến Thể Công bỏ lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt về điểm số trong cuộc đua vô địch.

Thêm một cơn "địa chấn" nữa ở vòng 13 diễn ra trên sân Ninh Bình, nơi đội chủ nhà Ninh Bình FC với quyết tâm giành chiến thắng để tạm vươn dẫn đầu bảng xếp hạng đã bất ngờ "ngã ngựa" với tỷ số 1-2 trước đội đang đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai.

Chiến thắng giúp Đội bóng phố Núi Pleiku tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Ninh Bình FC vẫn kém đội đầu bảng Công an Hà Nội khoảng cách là 2 điểm, nhưng hiện đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Ninh Bình FC (áo đen) 'ngã ngựa' ngay trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: VPF)

Cú "vấp" của Ninh Bình mở ra cơ hội đua tranh cho Hà Nội FC. Trên sân Hàng Đẫy, các bàn thắng của David Fisher và tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp đại diện Thủ đô giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng, qua đó vượt qua chính đối thủ để góp mặt trong top 4.

Trên sân Bình Dương, màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh giúp PVF-CAND tiếp tục "thổi lửa" vào cuộc đua trụ hạng, khi đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chỉ còn kém chính đối thủ khoảng cách là 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Sau vòng 13, V-League 2025/26 sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Giải Vô địch Quốc gia sẽ trở lại vào ngày 24/2/2026, với 2 trận đấu bù vòng 10 là Đông Á Thanh Hóa gặp Công an Hà Nội và Thể Công-Viettel gặp Nam Định./.

Đỗ Hoàng Hên ghi bàn, Hà Nội FC 'đón Tết' bằng chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ là Hải Phòng, các bàn thắng của David Fisher và Đỗ Hoàng Hên giúp đội chủ nhà Hà Nội FC được hưởng niềm vui với thắng lợi chung cuộc 2-0.