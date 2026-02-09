Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh trên cả nước

Nghị quyết số 85 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nêu rõ số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện sâu sắc qua từng lá phiếu.

Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ký ban hành nêu rõ số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố./.

Tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là một khâu bắt buộc và có ý nghĩa rất quan trọng trong toàn bộ quy trình hiệp thương.