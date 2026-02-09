Thái Nguyên: Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ

Ngày 9/2, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Bầu cử nhằm đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại.

Theo báo cáo, tỉnh Thái Nguyên 22 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cư trú tại 21 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc 9 xã, phường (8 xã, phường trong tỉnh và 1 phường ngoài tỉnh) đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, với tổng số 1.476 cử tri tham dự.

Tại các hội nghị, những người được giới thiệu ứng cử đều được cử tri nhận xét có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân nơi cư trú; đảm bảo tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội. Kết quả, 21 người được cử tri tín nhiệm đạt 100% số cử tri có mặt; 1 người được cử tri tín nhiệm đạt trên 98%.

Đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tỉnh Thái Nguyên có 116 người, cư trú tại 105 thôn, xóm, tổ dân phố thuộc 49 xã, phường (48 xã, phường trong tỉnh và 1 phường ngoài tỉnh) đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với tổng số 6.687 cử tri tham dự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba để chọn danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tại các hội nghị, đa số những người giới thiệu ứng cử được cử tri nhận xét có đầy đủ các yêu cầu, điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kết quả, 115 người được cử tri tín nhiệm đạt 100% số cử tri có mặt, 1 người được cử tri tín nhiệm đạt 87%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất danh sách những người của địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 16 người; những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 là 91 người, trong đó có 39 người thuộc các cơ quan cấp tỉnh, 52 người thuộc các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Xuân Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh được thực hiện chủ động, kịp thời, bảo đảm tiến trình bầu cử thống nhất, hiệu quả.

Theo ông Dương Xuân Hùng, ở cấp xã, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Bầu cử các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; qua đó bảo đảm các nội dung trong tiến trình bầu cử được triển khai thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID trong xác định số lượng, lập danh sách và in thẻ cử tri dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn còn một số bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031.

Mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội dự kiến tham gia 12 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó có 3 hội nghị tại các đơn vị có đông cử tri công tác như Đại học Thái Nguyên, Quân khu 1 và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; mỗi người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia 7 cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã, phường thuộc đơn vị ứng cử./.

