Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Tối 9/2, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế, Văn phòng quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, mừng năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi gặp mặt.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chia sẻ những thành tựu kinh tế-xã hội của Thành phố năm 2025, cho biết Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực như GRDP tăng 8,03%, đóng góp gần 24% cho tăng trưởng GDP cả nước; thu ngân sách vượt 800 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt gần 8.800 USD; thu hút FDI dẫn đầu cả nước với gần 8,2 tỷ USD, trong đó có hơn 2 tỷ USD thu hút đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt là Trung tâm Tài chính quốc tế chuẩn bị vận hành, sẽ mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực.

Năm 2025, Thành phố cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, mở rộng thêm mạng lưới bạn bè, khẳng định hình ảnh một đô thị năng động, cởi mở, nghĩa tình.

Trong mỗi kết quả ấy, có “dấu ấn” của sự hợp tác quốc tế, của niềm tin mà bạn bè quốc tế dành cho Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ Lãnh sự đoàn và cộng đồng quốc tế trong các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo…

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước những vận hội mới nhưng cũng là những yêu cầu rất cao. Bên cạnh nỗ lực nội tại, Thành phố đặc biệt cần sự hợp tác sâu rộng hơn nữa từ bạn bè quốc tế.

Thành phố mong muốn các cơ quan đại diện tiếp tục là cầu nối tin cậy, giúp Thành phố tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng thương mại-đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các ngành kinh tế tương lai.

“Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ là người bạn đồng hành trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, bảo đảm tính minh bạch và ổn định; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên; kịp thời tháo gỡ khó khăn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động hợp tác của quý vị thành công, lâu dài,” ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2025; cho rằng, dù có nhiều khó khăn, nhưng năm 2025 vẫn là một năm hết sức năng động, hiệu quả và được đánh dấu bởi nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo Thành phố chụp ảnh cùng Tổng lãnh sự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế đối ngoại và thu hút hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông Timur Sadykov, những sự kiện và thành tựu nổi bật của năm 2025 không chỉ là những con số thống kê. Đó là minh chứng cho sự thận trọng, chín chắn và tầm nhìn chiến lược trong các quyết sách của Lãnh đạo Việt Nam, là biểu hiện của khát vọng không ngừng vươn lên vì sự phát triển và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam tiếp tục đề ra những mục tiêu ngày càng cao và đầy tham vọng, hướng đến giữ những vị trí hàng đầu không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, công nghệ, khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế, an ninh và quốc phòng.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Lãnh sự, ông Timur Sadykov bày tỏ cảm ơn Lãnh đạo Thành phố, đã có những quan tâm và hỗ trợ thiết thực dành cho các Cơ quan Đại diện ngoại giao của các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh; cảm ơn Sở Ngoại vụ Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để các Cơ quan Đại diện ngoại giao nước ngoài hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

