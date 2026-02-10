Multimedia
Lo ngại vỡ đàm phán hạt nhân, Iran lớn tiếng cảnh báo về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel

Mới đây, Iran đã cảnh báo chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể tác động đến đám phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran lớn tiếng cảnh báo về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel.

Mỹ - Nga phát tín hiệu đối thoại.

Tổng thống Pháp kêu gọi EU đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
