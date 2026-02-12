Premier League: Man City gây áp lực lên Arsenal, cuộc đua top 4 căng thẳng

Cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các đối thủ cạnh tranh đã áp sát ngôi đầu bảng của Arsenal.

Man City gây áp lực lớn

Sau chiến thắng trước Liverpool, Manchester City tiếp tục đón nhận niềm vui với chiến thắng dễ dàng 3-0 trong cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà.

Tại Etihad, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola nhập cuộc chủ động, tạo ra thế trận áp đảo trước khi tận dụng thành công các cơ hội của mình.

Ngay trong hiệp 1, Man City đã ba lần làm tung lưới thủ thành Bernd Leno sau các tình huống dứt điểm của Antoine Semenyo, Erling Haaland và Nico O'Reilly.

Sang hiệp 2, Man City vẫn là người nắm thế chủ động và không quá khó khăn để bảo vệ thành quả, qua đó thắng chung cuộc 3-0 trước Fulham.

Kết quả này giúp Man City nối dài mạch trận thắng liên tiếp trước Fulham lên con số 20 (trong đó có 17 trận tại Ngoại hạng Anh) - chuỗi trận thắng dài nhất mà một đội bóng đạt được trước một đối thủ trong lịch sử bóng đá Anh.

Chiến thắng trước Fulham tiếp tục biến Etihad thành pháo đài bất khả xâm phạm khi mà Man City đã nối dài mạch bất bại trên sân nhà lên con số 12 trận, giành đến 47 điểm.

Kết quả này giúp nửa xanh thành Manchester kỳ vọng sẽ tạo khác biệt lớn trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 26 vòng đấu, Manchester City đã có được 53 điểm và chỉ còn kém đội dẫn đầu Arsenal đúng 3 điểm, nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đây chắc chắn sẽ là áp lực không nhỏ đối với Pháo thủ thành London trước khi họ có chuyến làm khách trên sân của Brentford.

Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta cần thận trọng khi mà họ chưa thắng được đối thủ này trong ba chuyến làm khách gần nhất tại Gtech Community.

Cùng với Man City, Aston Villa cũng âm thầm tạo ra áp lực với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brighton nhờ bàn phản lưới nhà của Jack Hinshelwood.

Aston Villa của Unai Emery hiện cũng đang có trong tay 50 điểm và chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Căng thẳng cuộc đua top 4

Cùng với cuộc cạnh tranh ngôi vương, cuộc đua top 4 giành vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới cũng đang diễn ra căng thẳng.

Sau trận thua ngược Man City, Liverpool cũng đã nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Sunderland.

Virgil van Dijk sắm vai người khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 61 sau tình huống đá phạt góc của tiền đạo Mohamed Salah.

Virgil van Dijk giúp Liverpool chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Chiến thắng này giúp đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot có 42 điểm sau 26 vòng đấu, thu hẹp khoảng cách với Manchester United và Chelsea xuống còn 3 và 2 điểm.

Trước đó, cả Manchester United và Chelsea đều chỉ giành được kết quả hòa. Quỷ đỏ khép lại chuỗi toàn thắng ở con số 4 khi may mắn hòa West Ham United 1-1, trong khi Chelsea chia điểm tiếc nuối trước Leeds United.

Cục diện hiện tại khiến cho cuộc đua tranh vị trí thứ tư Premier League hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn trong phần còn lại của mùa giải.

Cuộc cạnh tranh này sẽ còn có sự góp mặt của Brentford sau vòng 26 nếu như đội bóng này tạo nên bất ngờ trước Arsenal ở trận đấu muộn diễn ra vào rạng sáng 13/2.

Ngày Wolves chia tay không còn xa

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Wolves vẫn đang cố gắng để hy vọng có thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đua trụ hạng Premier League. Tuy nhiên, cơ hội dành cho đội bóng này là không nhiều.

Ở vòng đấu này, Wolves tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân của đối thủ Nottingham Forest.

Trận hòa này khiến Wolves trải qua trận thứ 6 liên tiếp không thắng ở Premier League. Đội bóng này mới chỉ có vỏn vẹn 9 điểm, kém vị trí an toàn mà chính Nottingham Forest đang nắm giữ đến 18 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 12 vòng đấu.

Wolves chỉ có thể hy vọng giành suất trụ hạng thành công nếu như thắng tối thiểu 3/4 số trận còn lại. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

Trong khi đó, đội xếp thứ 19 là Burnley đã gây bất ngờ khi thắng ngược Crystal Palace 3-2, nhưng khoảng cách với vị trí an toàn vẫn còn đến 9 điểm./.

