Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc, UAE tại Vòng chung kết Asian Cup 2027

Tối 9/5 tại Saudi Arabia (rạng sáng 10/5 theo giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng ở trận đấu play-off giữa Lebanon và Yemen - sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới.

Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á.

Hàn Quốc là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á, sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2004 trên sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, UAE cũng là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần hai thập kỷ qua. Tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước UAE trên sân Mỹ Đình, nhờ các pha lập công của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết Asian Cup.

Đến vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại UAE với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh.

Ở trận lượt về diễn ra tại UAE vào tháng 6/2021, dù để thua 2-3, "Những Chiến binh Sao Vàng" vẫn để lại nhiều dấu ấn với màn trình diễn kiên cường và hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương.

Kết quả bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ mạnh được xem là thử thách lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội quý giá để đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Trong khi đội tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng tới một vị trí ở vòng loại trực tiếp, thì hai đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia lại rơi vào bảng đấu "tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch giải đấu Qatar và đội tuyển số một châu Á hiện tại là Nhật Bản.

Đại diện Đông Nam Á còn lại là đội tuyển Singapore nằm ở bảng D, cùng với các đối thủ là Australia, Tajikistan và Iraq.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục, với thành tích cao nhất là hai lần lọt vào tứ kết các năm 2007 (chủ nhà) và năm 2019.

Ở kỳ giải năm 2007, "Binh đoàn Rồng Vàng" tham dự vòng chung kết bóng đá châu Á với tư cách đồng chủ nhà cùng Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cố huấn luyện viên người Áo Alfred Riedl đã gây bất ngờ khi là đại diện chủ nhà duy nhất vượt qua vòng bảng, với chiến thắng 2-0 trước UAE, hòa Qatar với tỷ số 1-1 và chỉ phải nhận thất bại trước Nhật Bản. Ở tứ kết, Việt Nam để thua 0-2 trước Iraq, đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục là lọt vào đến tứ kết các năm 2007 và 2019.

Năm 2019, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành quyền vào vòng loại trực tiếp với thành tích là một trong bốn đội tuyển xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, nhờ chiến thắng 2-0 trước Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng.

Ở lượt trận vòng 1/16, đội tuyển Việt Nam hòa Jordan với tỷ số 1-1 trong 120 phút thi đấu, trước khi giành quyền đi tiếp với chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu. Đến tứ kết, "Binh đoàn Rồng Vàng" nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Nhật Bản, đội sau đó đã vào chung kết và để thua 1-3 trước nhà vô địch Qatar.​/.

