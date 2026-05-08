Xác định đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở tứ kết U17 nữ châu Á 2026

Sau khi giành quyền vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang chờ đợi xem đối thủ tiếp theo của mình trên hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup.

U17 nữ Việt Nam lập kỳ tích

U17 nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước U17 nữ Myanmar ở trận cầu "sinh tử" tại bảng A giải U17 nữ châu Á 2026.

Linh Chi và Ngọc Anh thay nhau tỏa sáng khi cùng lập siêu phẩm từ các tình huống đá phạt để mang chiến thắng về cho U17 nữ Việt Nam.

Khép lại vòng bảng, U17 nữ Việt Nam giành 4 điểm sau 3 trận với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

U17 nữ Việt Nam bằng điểm U17 nữ Thái Lan nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhì bảng A.

Kết quả này giúp đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á.

Thành tích lọt vào top 8 châu Á lần này được xem là bước tiến rất lớn của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) chiến thắng trước U17 nữ Myanmar. (Nguồn: AFC)

Quan trọng hơn, chiến thắng trước U17 nữ Myanmar còn giúp U17 nữ Việt Nam tiến gần hơn đến tấm vé tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup.

Sau khi U17 nữ Việt Nam lập nên kỳ tích, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết. Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên đội 500 triệu đồng.

Xác định đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở tứ kết

Sau hành trình ấn tượng tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang chờ xác định đối thủ của mình ở tứ kết.

Theo phân nhánh của các cặp đấu tứ kết, đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhì của bảng B. Hiện tại, bảng B vẫn còn 1 lượt trận nữa. Ba đội Nhật Bản (6 điểm), Australia (4 điểm) và Lebanon (1 điểm) đều có thể đứng ở vị trí nhì bảng đấu này.

Ở lượt trận cuối bảng B (diễn ra lúc 14g30 ngày 8/5), U17 nữ Nhật Bản sẽ đối đầu trực tiếp U17 nữ Australia, trong khi U17 nữ Lebanon gặp U17 nữ Ấn Độ.

Với cục diện hiện tại, U17 nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán U17 nữ Australia ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

U17 nữ Australia hiện đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết và chỉ cần không thua quá đậm trước U17 nữ Nhật Bản là chắc chắn sẽ giữ được vị trí nhì bảng.

Trong trường hợp U17 nữ Australia gây bất ngờ bằng việc đánh bại U17 nữ Nhật Bản, đội đứng đầu bảng B sẽ đổi chủ và khi đó đối thủ của U17 nữ Việt Nam sẽ là đội bóng xứ Mặt Trời mọc.

U17 nữ Liban cũng có thể trở thành đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở tứ kết nếu "địa chấn" xảy ra ở lượt cuối bảng B. Đó là, U17 nữ Australia thua đậm trước U17 nữ Nhật Bản, đồng thời U17 nữ Liban cũng thắng đậm U17 nữ Ấn Độ để san lấp khoảng cách hiệu số quá lớn giữa hai đội.

Tuy nhiên, khả năng U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Liban gần như chỉ tồn tại trên lý thuyết bởi khoảng cách hiệu số của đội bóng này với U17 nữ Australia quá khó để san lấp (-13 so với +2).

U17 nữ Australia nhiều khả năng sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở tứ kết. (Nguồn: Football Australia)

So với U17 nữ Liban, việc phải đối đầu U17 nữ Nhật Bản hoặc U17 nữ Australia ở tứ kết thực sự là thử thách không hề dễ dàng đối với U17 nữ Việt Nam.

Cùng với U17 nữ Việt Nam, hai đội tuyển khác của bảng A là U17 nữ Trung Quốc và U17 nữ Thái Lan cũng đang chờ xác định đối thủ của mình tại vòng tứ kết.

Với tư cách nhất bảng A, U17 nữ Trung Quốc (9 điểm, hiệu số +15) được xem là khá "dễ thở" ở vòng tứ kết khi mà đối thủ của đội chủ nhà chỉ là đội xếp thứ 3 bảng B hoặc C.

Trong khi đó, do chỉ đứng thứ 3 bảng A, U17 nữ Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải chạm trán đương kim vô địch U17 nữ Triều Tiên./.

