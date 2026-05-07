Vòng 22 V-League: Nam Định 'nhường ngôi' cho Công an Hà Nội ở sân Hàng Đẫy?

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng và chủ nhân của danh hiệu vô địch mùa giải năm nay có thể được xác định ngay ở vòng 22, khi chủ nhà Công an Hà Nội (54 điểm) tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (31 điểm, xếp thứ 5) trên sân Hàng Đẫy.

​Với khoảng cách 11 điểm hơn đội xếp thứ hai là Thể Công-Viettel (43 điểm) khi giải chỉ còn 5 vòng đấu, đội bóng ngành Công an có thể lên ngôi ở vòng đấu này trong trường hợp giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Nam Định, đồng thời Thể Công không thể giành chiến thắng ở chuyến làm khách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24 điểm, xếp thứ 9).

​Với phong độ cao ở đấu trường V-League (thắng 6/7 trận gần nhất) cùng lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội đủ khả năng hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước đương kim vô địch Nam Định - đội vừa trải qua trận bán kết căng thẳng ở đấu trường Shopee Cup vào giữa tuần.

​Với Thể Công, đội bóng áo lính cần giành chiến thắng không chỉ để ngăn cản ngày vui của Công an Hà Nội, mà còn để bảo đảm chính vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, trước sức ép của hai đội bám đuổi là Hà Nội FC (39 điểm) và Ninh Bình FC (38 điểm).

Lịch thi đấu vòng 22 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

​Ở vòng đấu này, Ninh Bình được trở về sân nhà để tiếp đón các vị khách Hải Phòng (28 điểm, xếp thứ 7). Trong khi đó, Hà Nội FC được dự báo sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng đến sân của đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng là Đông Á Thanh Hóa (21 điểm, xếp thứ 11).

Cục diện của cuộc đua trụ hạng có thể trở nên rõ ràng hơn sau vòng đấu này, khi những đội ở nhóm cuối có những màn đối đầu trực tiếp. SHB Đà Nẵng (13 điểm, xếp cuối bảng - thứ 14) sẽ có lợi thế sân nhà ở cuộc đối đầu với Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (21 điểm, xếp thứ 12), trong khi Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm, xếp thứ 10) và PVF-CAND (14 điểm, xếp thứ 13) sẽ có trận "đại chiến" trên sân Pleiku.

​Cặp đấu còn lại của vòng 22 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở giữa bảng xếp hạng: Công an Thành phố Hồ Chí Minh (29 điểm, xếp thứ 6) tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An (24 điểm, xếp thứ 8)./.

Bảng xếp hạng sau vòng 21 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

