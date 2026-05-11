Xem trực tiếp U17 nữ Việt Nam-U17 nữ Australia trên kênh nào, ở đâu?

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 bằng màn đối đầu U17 nữ Australia ở tứ kết.

Cuộc chạm trán giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra vào lúc 14g hôm nay (11/5, theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm thể thao Tô Châu, được trực tiếp trên kênh YouTube của AFC.

Trận đấu này không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết giải U17 nữ châu Á 2026, mà còn quyết định suất tham dự vòng chung kết U17 nữ World Cup 2026 tại Maroc.

Việc phải đối đầu U17 nữ Australia được xem là thử thách không dễ dàng khi mà đối thủ được đánh giá cao hơn so với U17 nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện từ đầu giải, U17 nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ để vượt qua thử thách.

Tại vòng bảng, U17 nữ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để giành vị trí nhì bảng A với 4 điểm, ghi 4 bàn thắng và thủng lưới 6 lần.

Trước màn so tài này, trong buổi tập cuối cùng, U17 Việt Nam tập trung tập luyện chiến thuật nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị, hướng đến kết quả tốt nhất.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi cho biết cô cùng các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết. “Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây.”

“Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành cơ hội dự World Cup,” Hà Vi khẳng định.

Trong khi đó, nhận định về Australia, thủ môn Trần Thị Cẩm My đánh giá U17 nữ Australia là đội bóng mạnh, có lợi thế thể hình. Tuy nhiên, cô vẫn tin tưởng U17 nữ Việt Nam có thể cạnh tranh nếu chuẩn bị tốt.

“Em sẽ chuẩn bị kỹ các tình huống nhằm hạn chế những pha tấn công của đối thủ. U17 nữ Australia mạnh và có lợi thế chiều cao, nhưng em tin đội mình có thể cạnh tranh được,” thủ môn Cẩm My khẳng định.

Cùng giờ với trận đấu này, U17 nữ Nhật Bản cũng sẽ có màn chạm trán U17 Hàn Quốc để tranh tấm vé đi tiếp tại giải đấu năm nay.

U17 nữ Nhật Bản cũng chính là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Họ giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 21 bàn và không thủng lưới.

Còn vào lúc 18g30 hôm nay, đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch bằng trận đấu với U17 nữ Ấn Độ.

U17 nữ Trung Quốc được nhận định là "dễ thở" nhất trong số các ứng cử viên khi chỉ phải gặp U17 nữ Ấn Độ.

Trận tứ kết cuối cùng là cuộc chạm trán giữa U17 nữ Triều Tiên và U17 nữ Thái Lan, diễn ra vào lúc 18g30.

Đây được xem là thử thách quá lớn dành cho các cô gái xứ chùa Vàng khi mà đương kim vô địch U17 nữ Triều Tiên đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng. U17 nữ Triều Tiên toàn thắng ở vòng bảng, ghi 21 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào./.

