U17 châu Á 2026: Căng thẳng bảng đấu của U17 Việt Nam, 5 đội có vé World Cup

Bảng đấu của U17 Việt Nam đang trở nên rất căng thẳng sau khi lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U17 châu Á 2026 khép lại.

Cơ hội được chia đều

Ở lượt trận thứ 2 bảng C, U17 Việt Nam đã chơi ấn tượng trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cuối cùng đã phải rời sân với trận thua đậm.

Trên sân King Abdullah Sports City Training, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động chơi đôi công để gây sức ép lên hàng thủ của U17 Hàn Quốc với những pha dứt điểm liên tiếp về phía khung thành U17 Hàn Quốc.

Phút 32, những nỗ lực của U17 Việt Nam được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số của Lê Sỹ Bách sau đường chuyền thuận lợi của Đào Quý Vương.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, U17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chơi kỷ luật của U17 Việt Nam.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Kim chi tiếp tục gia tăng sức ép và sau những nỗ lực bất thành họ cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha sút phạt thành công của An Sun-hyun ở phút 82.

Sau đó, U17 Hàn Quốc còn có thêm 3 bàn thắng nữa của Nam Ian (phút 86), Ahn Joo-wan (87) và Kim Ji-woo (90+3), để ngược dòng giành chiến thắng đậm.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U17 Yemen đã tạo nên bất ngờ với chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính trước U17 UAE.

Ali Al-Maghdi, Sailan Basheer và Mohammed Sadeq thay nhau lập công để giúp U17 Yemen giành trọn niềm vui để mở ra hy vọng đi tiếp.

U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung khi đối đầu U17 UAE. (Nguồn: AFC)

Kết quả này khiến cho bảng C trở nên căng thẳng khi mà cả 4 đội U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam, U17 Yemen và U17 UAE đều còn nguyên cơ hội vào tứ kết.

Sau hai lượt trận, U17 Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm. U17 Việt Nam cùng có 3 điểm như U17 Yemen nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu, trong khi U17 UAE đứng cuối với 1 điểm.

Thứ hạng chung cuộc của bảng C có thể thay đổi sau khi vòng bảng U17 châu Á 2026 khép lại. Ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 UAE, còn U17 Yemen sẽ đối mặt thử thách mang tên U17 Hàn Quốc.

Đối đầu U17 UAE, U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung, đặc biệt tránh những tình huống phòng ngự thiếu kinh nghiệm như ở trận gặp U17 Hàn Quốc.

Đoàn quân của ông Cristiano Roland chỉ cần thắng là sẽ thẳng tiến vào tứ kết, đồng thời chính thức giành vé dự World Cup.

5 đội tuyển giành vé dự U17 World Cup

Sau lượt trận thứ 2, 5 đội tuyển đã ghi tên mình vào tứ kết U17 châu Á 2026 cùng tấm vé tham dự U17 World Cup 2026. Nếu tính cả chủ nhà Qatar, châu Á đã xác định được 6 đội góp mặt ở vòng chung kết.

Bảng D đã sớm ngã ngũ khi U17 Australia và U17 Uzbekistan sớm giành quyền đi tiếp nhờ việc cùng đánh bại U17 Ấn Độ. Đây là điều được dự báo từ trước khi sau khi U17 Triều Tiên xin rút lui.

Ở hai trận đấu đã qua, U17 Australia đã dễ dàng có được chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Ấn Độ nhờ công Becvinovski, Court, Demuth và Oliveira.

Trong khi đó, U17 Uzbekistan cũng không quá khó khăn vượt qua U17 Ấn Độ 3-0 nhờ các bàn thắng của Abduraimov và Ravshanbekov, cùng pha phản lưới nhà của Wangkhem.

Trận đấu cuối của bảng D giữa U17 Australia và U17 Uzbekistan chỉ còn mang tính chất quyết định ngôi đầu.

U17 Uzbekistan giành vé dự World Cup. (Nguồn: AFC)

Trước đó, ba đội bóng gồm Saudi Arabia, Tajikistan và Nhật Bản cũng đã chính thức có suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan đã khiến bảng A là sân khấu của riêng mình sau khi có những chiến thắng trước các đại diện Đông Nam Á là U17 Thái Lan và U17 Myanmar.

U17 Saudi Arabia đang cùng có 6 điểm như U17 Tajikistan nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Trận đấu giữa U17 Saudi Arabia và U17 Tajikistan ở lượt cuối bảng A sẽ có tính chất quyết định ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, U17 Thái Lan và U17 Myanmar vẫn sẽ phải quyết đấu để hy vọng giành vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng trong trường hợp U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) vào tứ kết.

Cái tên còn lại trong số 5 đội đã giành quyền vào tứ kết U17 châu Á 2026 chính là U17 Nhật Bản. Đội bóng này đã lần lượt đánh bại U17 Qatar (3-1) và U17 Indonesia (2-0)./.

