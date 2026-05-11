Chính trị

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Dấu mốc của đổi mới và phát triển

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội với hơn 1.300 đại biểu tham dự, đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống Mặt trận trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 11-13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển” với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.

Đại hội là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
