Một trận động đất độ lớn 4,0 vừa xảy ra tại xã Mường Hung, Sơn La vào tối ngày 10/5, gây rung chấn mạnh khiến người dân hốt hoảng dù không có thiệt hại nghiêm trọng về người.

Bản tin 60s ngày 11/5/2026 gồm những nội dung sau:

Người dân Sơn La hốt hoảng tưởng nổ bình gas do trận động đất 4 độ.

Nam Bộ nóng như “chảo lửa” với nhiệt độ cảm nhận vượt ngưỡng 40 độ.

Cháy lớn bao trùm công ty dệt may ở Đồng Nai, gần 10 tiếng chưa dập hết lửa.

Vào cuộc điều tra vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách.

Đề nghị dừng hát karaoke gia đình để học sinh yên tâm ôn thi tại một xã ở Vĩnh Long.

An ninh vùng Vịnh tiếp tục nóng lên sau hàng loạt vụ việc mới.

Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ.

Quân đội Iran dọa siết eo biển Hormuz đối với các nước ủng hộ Mỹ./.