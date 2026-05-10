Sơn La: Ghi nhận động đất mạnh 4,0 độ tại xã Mường Hung

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 10/5, một trận động đất có độ lớn 4,0 đã xảy ra tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 4,0 xảy ra lúc 19 giờ 52 phút 8 giây ngày 10/5 có tọa độ 20.954 độ Vĩ Bắc, 103.826 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi./.

Liên tiếp xảy ra 5 trận động đất ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi Liên tiếp 5 trận động đất được ghi nhận trong sáng 22/4, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.