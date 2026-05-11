Môi trường

Thời tiết ngày 11/5: Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ nắng nóng trên 37 độ C

Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và dông lốc ở khu vực miền núi, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có nơi vượt 37 độ C.

Thắng Trung
Ảnh minh họa. (Nguồn; TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn; TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa dông, riêng vùng núi Bắc Bộ ngày và đêm 11/5 có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Trong khi đó, Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thời tiết #mưa dông #nắng nóng #Bắc Bộ #Nam Bộ #Trung Bộ #mưa đá
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại diện EU, Brazil và Trung Quốc tại lễ ký kết về liên minh thị trường carbon. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon

Liên minh mở sẽ đóng vai trò như một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia phát triển và hoàn thiện chính sách định giá carbon, cũng như củng cố hoạt động của thị trường carbon bắt buộc.

Rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) bị chặt hạ, phơi khô, đốt cháy để lấy diện tích trồng keo có giá trị kinh tế hơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Gỡ “nút thắt” để quản lý, bảo vệ rừng

Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị tác động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh thêm các điểm phá rừng mới.