Môi trường

Vùng núi Bắc Bộ cục bộ mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Dự báo từ tối 10/5 đến ngày 11/5, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thắng Trung
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 10/5 đến ngày 11/5, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ngày 10/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-20 giờ ngày 10/5 cục bộ có nơi trên 40mm như các trạm: Sen Thượng (Điện Biên) 56,2mm, Sông Mã (Sơn La) 48mm.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 10/5 và ngày 11/5, vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#vùng núi Bắc Bộ #mưa rào #mưa đá #Mưa lớn cục bộ
Theo dõi VietnamPlus

Bản Tin Dự báo Thời tiết

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Đại diện EU, Brazil và Trung Quốc tại lễ ký kết về liên minh thị trường carbon. (Nguồn: Ủy ban châu Âu)

EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon

Liên minh mở sẽ đóng vai trò như một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia phát triển và hoàn thiện chính sách định giá carbon, cũng như củng cố hoạt động của thị trường carbon bắt buộc.

Rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) bị chặt hạ, phơi khô, đốt cháy để lấy diện tích trồng keo có giá trị kinh tế hơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Gỡ “nút thắt” để quản lý, bảo vệ rừng

Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị tác động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh thêm các điểm phá rừng mới.

Một cá thể chim vạc đậu trên tán cây xanh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Chim về giữa không gian xanh hồ Gươm

Những ngày đầu Hè, nhiều loài chim hoang dã như cò, vạc, diệc… bỗng xuất hiện quanh khu vực hồ Gươm, bay lượn, săn mồi và trú ngụ trên các tán cây xanh quanh đảo Ngọc.