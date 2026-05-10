Vùng núi Bắc Bộ cục bộ mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 10/5 đến ngày 11/5, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ngày 10/5, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-20 giờ ngày 10/5 cục bộ có nơi trên 40mm như các trạm: Sen Thượng (Điện Biên) 56,2mm, Sông Mã (Sơn La) 48mm.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đêm 10/5 và ngày 11/5, vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng kèm nguy cơ ngập lụt Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo Bắc Bộ sẽ có mưa lớn và chuyển mát từ ngày 7/5, với lượng mưa có nơi vượt 100mm và nhiệt độ vùng núi xuống dưới 21 độ C trong ngày 8/5.